País assume compromisso contra o racismo

Ministras Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Anielle Franco (Igualdade Racial). Foto: Estadão

Neste 71º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), comento a inclusão da injúria racial na lei que pune crimes de racismo. Especialistas opinam e analisam.

A sanção da Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei do Crime Racial), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar como crime de racismo a injúria racial, é uma evolução histórica e fundamental porque fortalece o compromisso do estado brasileiro de combate ao racismo e responsabiliza para valer que descumprir essa legislação.

Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de maneira muito representativa, na cerimônia de posse das ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), a nova lei pune o racismo praticado em atividade esportiva ou artística, o racismo religioso e o racismo recreativo. E, agora, determina que a injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional é um crime de racismo.

Na prática, há várias mudanças. O crime de injúria racial não prescreve mais e não há mais fiança, ou seja, quem o cometer não poderá responder em liberdade, vai permanecer preso. Além disso, a pena passa a ser de dois a cinco anos. Permanece a necessidade da pessoa ofendida ou agredida procurar a polícia e a delegacia, registrar boletim de ocorrência para que o delegado faça a investigação e encaminhe o caso ao Ministério Público e à Justiça. Isso vale para situações presenciais, individuais ou coletivas, e também na internet.

Piadas - Para o advogado Estevão Silva, presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra (ANAN) e diretor da ONG Clã da Negritude, o "divisor de águas" na atualização da lei é o artigo 20-C: "na interpretação desta Lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência", determina o artigo.

"A alma dessa alteração está nesse item. É importante frisar esse ponto porque nós do movimento negro sempre entendemos essa questão racial como algo muito bem resolvido, tanto é que existem muitas queixas, denúncias, processos de racismo, mas os juízes entendiam como 'brincadeira', que usar frases como 'meu pretinho' é brincadeira, que dizer 'minha neguinha' é carinhoso. Não há mais espaço para essa desculpa habitualmente usada", destaca Silva.

"Também entrou na lei o racismo recreativo", ressalta o advogado. "Você humilhou, constrangeu, expôs uma pessoa, impôs vergonha ou medo? Em toda situação ou fala que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, o juíz terá de enquadrar no crime de racismo", explica o presidente da ANAN.

O advogado criminalista Leonardo Pantaleão afirma que, quando se trata do setor cultural, entende-se que são manifestações com o intuito de divertir, descontrair ou recreação. Ele acredita que determinados comediantes poderão enveredar para outro lado do humor, inverso ao caráter agora considerado ainda mais criminoso.

"Esses eventos são totalmente incompatíveis com a minimização do ser humano por suas características pessoais, de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Isso é incompatível com a cultura, que releva aspectos históricos da evolução de uma nação ou de um país, mas em nenhum momento a cultura abrange ofensas, atinge a honra individual ou causa menosprezo. Isso não pode ser considerado cultura", diz Pantaleão.

O professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, acredita que a atualização na lei do racismo vai inibir agressões e hostilizações à dignidade humana.

"Ninguém em sã consciência faz, por exemplo, piada sobre o Holocausto (maior genocídio do século XX, com o assassinato em massa de mais de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial)", comenta o professor. "Então, os mesmos motivos que impedem um profissional da comédia de zombar do Holocausto, também impedem de zombar do racismo. Acredito que essa mudança vai ajudar profissionais desse setor artístico a ter mais cuidado e atenção. Ao invés de limitar, censurar ou cercear, essa atualização vai dar parâmetros mais definidos sobre o que é a invasão ao direito do outro", avalia José Vicente.

Trabalho - A inclusão da injúria racial na lei que pune o crime de racismo gerou muitas reações contrárias a essa atualização, principalmente nas redes sociais, sob o argumento de que a mudança vai atrapalhar a inclusão de pessoas pretas no mercado de trabalho.

"Não creio que isso aconteça. Se há empresários que pensam dessa forma, é porque não respeitam pessoas negras e nem devem contratar profissionais negros. São pessoas que pergutam: 'e se eu for um pouquinho racista?'. Possivelmente, ela será punida. Agora, para quem não tem nenhuma intenção de discriminar um trabalhador negro, não há motivo para ter receiro e o impacto da lei será bastante positivo", diz Estevão Silva.

"Imaginar que essa mudança possa trazer como impacto a diminuição de acesso de pessoas negras ao mercado de trabalho é reconhecer a falência da sociedade brasileira em todos os aspectos", declara Leonardo Pantaleão. "Esse alguém entende que não pode contratar uma pessoa porque não poderá fazer uma 'brincadeira', mas brincadeira é o que agrada, não é o que ofende, o que diminui a pessoa, o que traz menosprezo, o que ataca a autoestima. Se uma pessoa não consegue conviver de uma maneira harmoniosa com outras pessoas, sem ofendê-la, o problema não está na lei, mas no que ela valoriza como relação interpessoal", diz o advogado criminalista.

"As práticas racistas veladas, subliminares, tendem a desaparecer. Não acredito que a mudança na lei será um complicador. Ao contrário, vai simplificar e será um estímulo", comenta o professor José Vicente.

Futebol - Outra atualização bastante importante, muito esperada e exigida é a punição da injúria racial em atividades esportivas. Especialmente nas partidas de futebol, a prática racista contra atletas negros é um fato, com bananas lançadas da arquibancada ao campo, gritos de xingamentos como 'macaco' a até gestos que simulam os movimentos de primatas e os comparam aos jogadores. Todas essas manifestações violentas e preconceituosas são constantemente gravadas, filmadas e fotografadas por veículos de imprensa e usuários das redes sociais.

Além da pena de reclusão, de dois a cinco anos, quem for condenado será proibido de frequentar os locais por três anos. E isso vale para eventos esportivos, artísticos ou culturais.