Parafuso na palavra

Brasil assinou acordo com Portugal que prevê ações para a população com deficiência.

Neste 85º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado (FM 107,3 SP), comentários sobre a fala equivocada e capacitista do presidente Lula a respeito de pessoas com transtornos mentais.

Continua após a publicidade

O uso de termos e nomenclaturas atualizadas sobre as temáticas da população com deficiência é fundamental para que a sociedade entenda de fato os meandros desse universo, amplie o conhecimento, derrube as barreiras e elimine os preconceitos.

Não se trata de uma comunicação politicamente correta, mas da identificação certa das características e condições. É dessa forma que a informação tem resultado positivo no combate à discriminação, à violência contra a pessoa com deficiência e ao capacitismo.

Uma prova disso é a fala bastante ultrapassada, muito equivocada e profundamente capacitista do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre pessoas com transtornos mentais.

"A Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que a humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com problema de deficiência mental. Se esse número for verdadeiro, existem quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso no Brasil. Pode uma hora acontecer uma desgraça", disse o presidente em discurso improvisado durante evento no último dia 18 de abril para apresentar ações do governo contra a violência nas escolas.

Lula já pediu desculpas, pelas redes sociais e não em vídeo, e usou a mesma publicação para anunciar acordos com Portugal para a "criação de mecanismos para o intercâmbio de boas práticas na promoção e defesa dos direitos de pessoas com deficiência".

A retratação à sociedade foi feita sem improviso, o que é muito mais seguro, e com a oportuna divulgação de iniciativas específicas para o povo com deficiência.

Essa parceria com Portugal foi assinada pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e, segundo o MDHC, tem "ações conjuntas que priorizam a avaliação da deficiência ou incapacidade, sistemas de obtenção de dados estatísticos e informação, acessibilidade à informação e comunicação e a sites públicos e páginas na web, formação profissional e empregabilidade".

Continua após a publicidade

As palavras do presidente da República, obviamente, têm muita força e o que Lula disse gerou muitas reações e exige explicações, que o governo deveria apresentar, sobre as muitas diferenças entre deficiência intelectual, deficiência mental, deficiência psicossocial e transtorno mental.

O blog Vencer Limites pediu esclarecimentos a especialistas.

A psicopedagoga Luciana Brites, fundadora e diretora-geral do Instituto NeuroSaber, explica que "deficiência intelectual é o novo termo utilizado pelo DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) e a atualização mais recente e aceita desse termo. Antigamente, se usava o termo retardo mental ou deficiência mental. Nessa nova atualização, as pessoas com deficiência intelectual têm algumas restrições em níveis socioemocionais e cognitivos. Antes, para a classificação, no caso da deficiência intelectual, era necessário apenas o teste de QI (quociente de inteligência). Hoje, também se avalia o nível de autonomia. São duas avaliações para fazer esse diagnóstico. A pessoa com deficiência intelectual pode ter vários níveis e cerca de 75% das deficiências intelectuais são leves, em pessoas funcionais e que conseguem arrumar trabalho, ter bom desenvolvimento social, principalmente quando bem orientadas, bem estruturadas e quando passam por essa estruturação dos âmbitos familiares e sociais. É muito importante entender também que a deficiência intelectual pode ser uma comorbidade com outros transtornos, como, por exemplo, o autismo. A deficiência intelectual não limita a pessoa a fazer coisas, ela restringe algumas habilidades, mas isso não quer dizer que a pessoa é incapaz de fazer muitas coisas, trabalhar e ser produtiva. É muito importante que haja uma orientação das entidades que cuidam dessas crianças, que se tornam adolescentes, para que o potencial dessas pessoas consiga ser cada vez mais otimizado", detalha a especialista.

"Quando se fala em transtornos mentais, o termo se refere mais a transtornos psiquiátricos, que também podem estar presentes nas pessoas com deficiência intelectual ou não. Sabemos que existem muitos transtornos mentais em que não existe uma correlação com nível de inteligência, como a psicopatia. A psicopatia existe em pessoas inteligentes e com um nível de inteligência muitas vezes acima do esperado. Existe preconceito quando se fala de transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, correlacionando com níveis de inteligência, mas isso não tem correlação", diz Luciana Brites.

Muitas instituições se manifestaram. A Associação Brasileira de Psiquiatra (ABP), a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD) e a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Rede-In) publicaram cartas e manifestos rebatendo as afirmações do presidente Lula.

Nessa viagem de Lula e comitiva a Portugal e nesse anúncio de parceria e ações, fica evidente a falta de protagonismo das pessoas com deficiência no governo, apesar do acordo. É sempre o ministro Silvio Almeida quem aparece nas fotos e faz os discursos. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, muito preparada e com longa vivência nas temáticas das pessoas com deficiência - ela é uma mulher com deficiência - jamais ganha visibilidade.

O governo Lula precisa de um Ministério da Pessoa com Deficiência.

Continua após a publicidade

As pautas primordiais da população com deficiência, as iniciativas anticapacitistas, o fortalecimento dos movimentos inclusivos e o real avanço dessas temáticas no governo e no País não podem mais ficar limitados à estrutura de uma secretaria.

O episódio iniciado no evento sobre violência nas escolas e que exigiu um pedido de desculpas do presidente mostra a urgência de ampliar o conhecimento a respeito de questões básicas do povo com deficiência.

É hora de investir, ampliar recursos, abrir portas, elevar a importância do tema no centro da gestão, priorizar a população com deficiência em acordos, fortalecer a tecnologia assistiva e potencializar as ações.

O protagonismo das pessoas com deficiência não pode ser usado como mero conceito, que existe apenas para satisfazer os pedidos de atenção de um determinado público, mas funciona somente como vitrine e propaganda, em detrimento da participação contínua nas decisões. O protagonismo tem de ser exercido de forma plena e enraizado no centro do governo.

A máxima 'nada sobre nós, sem nós', criada para exigir a participação de gente com deficiência em tudo o que diz respeito à gente com deficiência, se encaixa perfeitamente em qualquer segmento. Ninguém quer ficar de fora, ser excluído e apenas notificado sobre o que virá a seguir.