Pessoas com deficiência em todas as áreas

Anna Paula Feminella é secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A pessoa com deficiência está em todos os setores da sociedade e faz parte de todos os temas discutidos no País, mas essa população ainda permanece isolada em debates específicos e não tem suas demandas urgentes atendidas, muitas vezes sequer ouvidas.

Nesse sentido, o trabalho da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão atualmente vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), tem de ser interseccional e com capacidade de inserir essa pauta nos projetos do governo.

No episódio 100 da coluna Vencer Limites no Jornal Eldorado, a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, fala sobre a importância dessa representatividade.

Atingir a 100ª coluna na Rádio Eldorado é a prova concreta de que a temática da população com deficiência é transversal. A pessoa com deficiência está em todas as pautas.

Essa dinâmica também foi destacada pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) em vídeo gravado especialmente para o blog Vencer Limites e para a coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado.