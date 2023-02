Pessoas com deficiência na tragédia do litoral norte de SP

São Sebastião tem 1.994 pessoas com deficiência cadastradas na Prefeitura. Foto:

Neste 76º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), a situação das pessoas com deficiência nas cidades do litoral norte de SP atingidas pela chuva no último fim de semana.

Até este momento, não há nenhuma informação oficial sobre quantas pessoas com deficiência foram atingidas pelos alagamentos e deslizamentos.

Ninguém pode confirmar se existe gente com deficiência isolada, desaparecida, se alguma pessoa com deficiência faleceu.

Continua após a publicidade

Assim como não há confirmação sobre a necessidade de resgate ou do envio de itens específicos, como remédios, por exemplo.

Várias cidades do litoral norte ainda enfrentam problemas na comunicação, no fornecimento de energia, no acesso à Internet, o que dificulta muito o contato entre as prefeituras (saiba como ajudar).

Em entrevista ao blog Vencer Limites na noite desta segunda-feira, 20, a secretária da Pessoa com Deficiência e do Idoso de São Sebastião, Karin Conde, afirmou que, até agora, apenas uma mulher cadeirante, que tem uma perna amputada, moradora da Topolândia, na região Central, é a única munícipe com deficiência em um abrigo, montado na Escola de Ensino Fundamental Professora Patrícia Viviane.

"É a 'Tia' Maria, que tem uns 60 e poucos anos, foi servente na Escola Infantil Dom Peixito, onde eu estudei quando era criança", conta a secretária.

"Ainda não temos informações sobre os moradores da costa sul, não tivemos acesso à região, mas é provável que haja pessoas naquela área que são atendidas pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (SEPEDI)", comenta a secretária.

A Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência, plataforma do governo de SP, organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, faz uma estimativa de 5.700 pessoas com deficiência na cidade de São Sebastião, município com quase 100 mil habitantes.

"Temos 1.994 pessoas com deficiência cadastradas na Secretaria que recebem vários tipos de atendimentos", confirma Karin Conde. "Já conseguimos chegar em Maresias, mas Cambori, Boiçucanga, Barra do Sahy, Barra do Uba, Juquehy, Praia Preta e outras áreas estão inacessíveis. Ainda estamos sem contato com várias mães de crianças autistas", ressalta a secretária.

Continua após a publicidade

"Já sabemos que ao menos 43 pessoas com deficiência, moradoras dessas áreas fechadas, fazem parte do projeto municipal de tecnologia assistiva, usam próteses, órteses, cadeiras especiais e outros equipamentos fornecidos pela Prefeitura, em uma ação conjunta da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso com a Secretaria de Saúde, por meio do convênio com a AACD", explica Karin Conde.

Tudo parado - A Associação de Pessoas com Deficiência de São Sebastião (ADEF) também trabalha para identificar quem precisa de ajuda, mas a instituição está em um processo de transição desde novembro do ano passado. O atual presidente, Mônico Santos, contraiu covid-19, enfrenta sequelas da infecção e está bastante debilitado.

Quem deve assumir a presidência da associação é Viviane Marques, filha de um ex-presidente, Alden Mello de Aguiar, que morreu em 2020, aos 67 anos.

Viviane mal conseguiu reunir dados básicos sobre a instituição e agora enfrenta a tragédia na região.

"Temos um grupo para formalizar essa associação, estamos na transição, organizando a papelada. Precisamos de um local fixo, uma casa ou uma sala. Há projetos para desenvolver. Os integrantes têm seus trabalhos e cada um participa como pode, investimos recursos próprios e recolhemos doações", diz Viviane.

"Há muitas pessoas acamadas e precisamos descobrir se elas precisam de ajuda", comenta. "Nas áreas atingidas, nas regiões de encostas, vivem muitos idosos", alerta Viviane Marques.

A outra instituição do município para pessoas com deficiência é uma unidade da Apae, que felizmente não foi atingida.