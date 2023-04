Pessoas com deficiência são alvo e tema das fake news

Câmara adotou regime de urgência para votação de Projeto das Fake News.

Precisamos ficar atentos à votação do projeto das fake news no Congresso Nacional porque pessoas com deficiência são alvo e tema constantes de falsas notícias publicadas nas redes sociais, principalmente sobre benefícios assistenciais, aprovações de leis e milagres da medicina.

O projeto prevê punição de até três anos de prisão para quem divulgar desinformação. Também responsabiliza as empresas proprietárias das redes sociais, das plataformas na Internet, as tais big techs - os patrões Google e Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp) -, e os usuários dessas mídias quando os estragos são causados por falsas informações em posts pagos.

Esse PL entrou na votação urgente e tem um grupo de deputados, apoiados por Google e Meta (coincidência?), que tenta atrasar o trâmite.

Pessoas com deficiência estão totalmente envolvidas nessa briga, ainda que ninguém tenha prestado atenção nessa relação. Na verdade, pessoas com deficiência estão todas as pautas importantes do País.

Notícias inventadas sobre, por exemplo, cancelamento geral do BPC, bolsa família pela metade, ou em dobro, para quem tem deficiência (já vi publicações sobre os dois casos), um estudo de alguma faculdade renomada que promete fazer voar, a nova terapia que cura uma condição neurológica, e muito mais, surgem sem parar.

Além dos pilantras que se apresentam como defensores da inclusão e do povo com deficiência e publicam todo tipo de bobagem para manter seguidores e monetização.

Diariamente, somos bombardeados por essas publicações. E, pior, uma grande quantidade de desavisados, ou desesperados, compartilha sem parar um segundo para pensar se aquilo é realmente fidedigno e confiável.

Há quem acuse esse projeto de ser manobra para censura, ameaça à liberdade de expressão (sem responsabilidade ou consequências), controle do estado sobre o pensamento e até banimento religioso. Os entusiasas das fakes news usam notícias falsas para defender a desinformação.

Pessoas com deficiência são alvo e tema frequentes das fake news. Fique atento, essa pauta também é nossa.