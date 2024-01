Primeiro lugar

Atletas cadeirantes são os primeiros a completar a prova.

Abrimos o ano de 2024 com o importante registro da vitória do atleta brasileiro paralímpico Fernando Aranha, campeão entre os cadeirantes na 98ª São Silvestre, disputada no último domingo, 31, em São Paulo.

Como o pelotão de competidores em cadeira de rodas abriu a prova, às 7h25, Fernando Aranha foi o primeiro de todos os vencedores a cruzar a linha de chegada, completando a corrida de 15 quilômetros em 55min30s.

Outros dois brasileiros, Rogério Costa (54min02s) e Carlos Antônio Guedes do Nascimento (55min30s), vencedor de 2022, ficaram em segundo e terceiro colocados.

Fernando Aranha disputou as Paralímpiadas do Rio de Janeiro em 2016, primeiro atleta do Brasil no triatlo, na estreia da modalidade, e também o primeiro paralímpico brasileiro a disputar os jogos de inverno no mesmo ano, na prova de esqui cross-county (na neve). Além de praticar ciclismo, também joga basquete.

Aranha não disputava a São Silvestre há dez anos e declarou que não esperava o resultado. "Minha intenção era só participar, mas acabei encaixando uma boa prova e de acordo com o treino que vinha fazendo, a cabeça e o ritmo estavam bons. Só tinha uma meta que era subir o trecho da Brigadeiro sempre constante", disse Aranha à TV Gazeta.

Continua após a publicidade

A São Silvestre tem regras específicas para atletas com deficiência (masculino e feminino), que são divididos em categorias, e largam a partir de 8h05 em pelotão único. O atleta com deficiência pode escolher a largada com o grupo geral, principalmente aquele que não pratica esportes de alto desempenho.

Fernando Aranha é triatleta.

"A importância do esporte para mim é total. Eu sou advindo, socialmente viável e estou no mundo por conta do esporte, acredito eu. Todo o sucesso que eu tenho na minha vida passa pelo esporte e pelas ferramentas ele me proporcionou. Então, (sobre a importância do esporte) enquanto ferramenta de desenvolvimento social, eu não tenho outra palavra a não ser: total", declarou Aranha à Gazeta Esportiva.

"O trajeto teve algumas mudanças com as quais eu não estava acostumado. Tem a descida, que é muito perigosa e o maior desafio. Então o percurso, para mim, estava praticamente todo novo. Foi basicamente confiar em mim mesmo e fugir dos outros na medida do possível", explicou.

"Eu preferi fazer a prova de forma mais segura para não correr o risco de me machucar. O importante é terminar bem, já que meu objetivo era participar. Tive a honra de ganhar pelo que venho fazendo no decorrer dos anos com relação ao esporte, mas em primeiro lugar estava a segurança", salientou.

Continua após a publicidade

"Eu dedico para tanta gente... dedico para o Instituto Entre Rodas, para o trabalho que a gente faz com as crianças. Dedico para o Pequeno Cotolengo, que é onde eu moro e também ajuda as crianças com deficiência. Temos que dar exemplo. Também dedico a todas as famílias que estão aqui, aos amigos, aos meus técnicos que estão sempre a minha volta me ajudando de maneira extraoficial. Dedico à vida, a estar bem", concluiu.

Segurança - Em 2012, o paratleta Israel Cruz Jackson de Barros morreu em um acidente durante a 88ª São Silvestre. Segundo a organização da prova, ele largou às 6h50 e logo depois desceu a ladeira da Rua Major Natanael, onde acabou perdendo o controle sobre a cadeira de rodas, que atingiu grande velocidade, e se chocou com um dos muros do Estádio do Pacaembu.