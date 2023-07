Prioridades renovadas

Poder usar o benefício não significa que seja necessário.

Se você doar sangue e pedir um comprovante válido por 120 dias, poderá ser atendido com prioridade em espaços públicos e privados. É o que estabelece a Lei n° 14.626/2023, sancionada nesta semana pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em exercício na Presidência da República enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem oficial por África e Europa.

Segundo o próprio texto da lei, a meta é incentivar a doação de sangue. De qualquer forma, poder usar o benefício não significa que seja necessário.

A lei reforça os direitos de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, autistas, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. O objetivo do atendimento prioritário é apoiar quem não pode ficar muito tempo em pé, tem dificuldades para atravessar longas distâncias ou convive com condições neurológicas que transformam as relações com o ambiente ao redor.

Como já acontece, há uma grande possibilidade da novidade gerar confusão porque, infelizmente, é habitual que o uso do atendimento preferencial seja feito de maneira desonesta, encarado como uma vantagem injusta ou como uma exclusividade a ser defendida, se necessário, com violência.

Também nesta semana, entrou em vigor a Lei n° 14.624/2023, que torna o cordão de fita com desenhos de girassóis o símbolo oficial para identificar pessoas com deficiências ocultas em todo o Brasil.