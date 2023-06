Privilégios estremecidos

Ainda precisamos derrubar muitas barreiras.

Manter a cabeça baixa e ficar pianinho, aguentar imóvel as agressões, permanecer inerte às discriminações, jamais responder ao capacitismo e nunca reagir à exclusão. Já foi assim, mas faz algum tempo que decidimos lutar.

Há uma explicação clara e simples para o aumento dos comportamentos preconceituosos e violentos contra pessoas com deficiência. É uma reação à nossa luta, nosso esforço para quebrar a invisibilidade, para ocupar os espaços, as posições, as lideranças.

Quando uma estrutura de privilégios é estremecida, os privilegiados ficam incomodados. Tem sido assim nas outras esferas da diversidade.

Nos dois casos de violência contra gente com deficiência que estou apurando (tratei disso em outro texto), houve reação às agressões, e isso provocou a fúria dos agressores.

Diferença importante é que hoje temos mais voz, ainda que seja necessário gritar, podemos acionar autoridades específicas e profissionais especializados nos direitos da população com deficiência. Invocamos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (n° 13.146/2015).

Continua após a publicidade

Cid Torquato, ex-secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo e um dos mais ativos representantes das pessoas com deficiência no País, trouxe para essa discussão uma importante e oportuna reflexão.

"De onde vem tanta resistência, estranhamento, preconceito contra pessoas com deficiência? Não pode ser cultural, pois, se fosse, seria diferente de país para país, o que não ocorre. Acredito que o capacitismo vem de um atavismo, ou seja, durante a evolução humana, aprendemos que pessoas com deficiência representam um perigo para suas comunidades, no sentido de que carregar alguém nas costas poderia representar o perecimento de quem ajuda e de todo o grupo", disse Cid.

Concordo com essa análise e acrescento que essa percepção antiga sobre a pessoa com deficiência também é uma das causas do assistencialismo, da visão piedosa e caritativa predominante sobre nós.

É fato que o acesso ainda é muito restrito à defesa firme, de qualidade, com conhecimento aprofundado da polícia e da Justiça para providências efetivas e de resultado, mas não há possibilidade de recuo.