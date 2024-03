Projeto usa tecnologia e realidade virtual para ensinar Libras

'Ei, Libras!', desenvolvido por Gustavo Guimarães, incentivado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo de SP e incluído no 'Vai Tec Games' da Prefeitura de São Paulo, usa ferramentas de arrastar com as mãos (hand tracking) e óculos de realidade virtual em uma experiência imersiva para alunos e professores.

Com óculos de realidade virtual, estudantes e professores apontam respostas para perguntas sobre o alfabeto em Libras. Uma personagem animada em 3D comemora o resultado com o participante. Também é possível selecionar cenários, níveis de dificuldade e conferir a pontuação.

"Acessibilidade é o coração do projeto, para qualquer pessoa em qualquer lugar aprender Libras de forma eficaz e envolvente", diz Guimarães.

Desde fevereiro, professores e alunos do 9º ano da rede municipal de São Paulo tiveram a oportunidade de experimentar a ferramenta. E neste sábado, 16, o projeto participa do GameJamPlus, maratona mundial de desenvolvimento e aceleração de jogos no Teia Green Sampa.