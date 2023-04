Protagonismo da pessoa com deficiência ou servidão ao oportunismo?

O protagonismo da pessoa com deficiência é discutido e defendido por quem atua na diversidade e na inclusão, mas o abismo entre conceito e prática é extenso e profundo.

Muita gente com deficiência cuida da própria vida e não precisa de ninguém que derrame regras de assistência sobre sua casa, estratégias, dia a dia e conduta. Há, claro, grupos que necessitam de orientação e apoio, e nesses casos, a aplicação de métodos racionais é muito mais positiva do que a piedade alheia.

No universo da deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo e outras condições genéticas e neurológicas, essas metodologias trazem benefícios, se utilizadas com competência e conhecimento.

Existe, no entanto, uma distorção em ações e iniciativas que tratam das temáticas das pessoas com deficiência, mas não têm protagonismo de pessoas com deficiência. Essa disformidade é comum em eventos e projetos relacionados à deficiência intelectual. É a pessoa sem deficiência que comanda, sobe ao palco, recebe aplausos, é fotografada e filmada, elogiada, é a pessoa sem deficiência a personagem das reportagens, alvo dos flashes, autora de livros e, não é incomum, é a pessoa sem deficiência que lucra com os resultados dessa performance.

Conhecemos muitos casos que têm esse formato e parece haver uma aceitação sistemática a esse modelo.

Não é uma questão de desestimular quem contribui para a ampliação do conhecimento sobre essa temática, mas reconhecer que o centro das atenções tem de ser a pessoa com deficiência, além da necessidade de haver uma vigilância sobre as metas da ação, principalmente quando é nítido que somente a pessoa sem deficiência é a real beneficiada.

O avanço do entendimento sobre as pautas da população com deficiência, a compreensão das nossas temáticas e demandas, a ascensão de gente com deficiência ao lugar correto de fala e a conquista do protagonismo exigem modificações no cenário para garantir que o caminho seja autêntico e não uma oportunidade de negócios.

É preciso revolucionar para quebrar a servidão ao oportunismo.