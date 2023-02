Protagonismo na rampa e no governo

Moldura eterniza a homenagem à diversidade, simbolizada no grupo que subiu a rampa na cerimônia de posse do terceiro governo Lula. Foto: Estadão

Neste 74º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), o protagonismo das pessoas com deficiência no governo Lula. E a reação escabrosa à vitória de uma mulher trans na Justiça.

O primeiro mês do governo Lula teve duas agitações bastante importantes para a população com deficiência: a extinção e ressureição da Diretoria de Políticas de Educação Bilingue de Surdos (Dipebs), e a exclusão/inclusão das pessoas com deficiência na primeira fase da primeira campanha de vacinação contra a covid-19 em 2023.

Em ambos os casos, houve reação imediata e contundente da sociedade contra essas duas exclusões - na educação e na saúde -, assim como houve uma rápida resposta do governo, que corrigiu prontamente os dois erros.

Foram sólidas demonstrações da importância do protagonismo da população com deficiência nos rumos do País e da participação das pessoas com deficiência dentro do governo federal.

Essa participação e esse protagonismo foram destacados e defendidos pela secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, na entrevista ao blog Vencer Limites publicada neste domingo, 5.

"Será uma mudança de paradigma. A secretaria nacional atuava (na gestão anterior) sob uma perspectiva cartitativa e do modelo biomédico da deficiência, sem debate consolidado sobre ações anticapacitistas ou com base nas diretrizes da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (o Brasil é signatário desde 2009)", disse a secretária. É a afirmação mais importante de toda a conversa que tive com ela, por telefone, durante 40 minutos.

Durante os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro, afirmei e reafirmei muitas vezes, na Rádio Eldorado e no blog, que a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência havia se tornado um instrumento de propaganda do governo federal, com uma fantasiosa bandeira de defesa da inclusão, uma ferramenta da pós-verdade que servia para fortalecer a imagem de Michelle Bolsonaro como aliada maior da população com deficiência, um órgão que jamais se apresentou efetivamente para defender os direitos da população com deficiência, ao contrário, ratificou e apoiou ações que atacavam esses direitos.

A grande muralha que Anna Paula Feminella terá que derrubar nos próximos quatro será a visão ultrapassada da deficiência como doença, identificada unicamente por um código CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde), que se reflete em todos os setores e impede a inclusão eficaz, principalmente na educação e no trabalho.

"Mantemos a resiliência e obstinação para atingir outro patamar de promoção do protagonismo", declarou a secretária. Para mim, esse protagonismo será execido com o posicionamento da secretaria nacional a respeito de decisões que afetam diretamente a população com deficiência, especialmente quando essas decisões forem prejudiciais às pessoas com deficiência, a exemplo da diretoria de educação bilingue para surdos e a vacinação contra a covid-19.

É fato que as hirarquias e estruturas do govermo têm de ser respeitadas, mas se estamos sob uma gestão democrata e progressista, que valoriza a diversidade, precisa haver espaço para o diálogo. Anna Paula Feminella afirmou que esse espaço existe e que a secretaria nacional é o caminho.

Na transição, comentou a secretária nacional, não havia "acesso adequado" aos dados da gestão anterior. E muita gente envolvida nesse processo tem reforçado que o novo grupo à frente da secretaria está cavando no escuro. Por isso, os dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos últimos quatro anos foram encaminhados para uma auditoria.

Havia necessidade de esclarecimentos para a ausência de um Ministério dos Direitos da Pesssoa com Deficiência, depois do anúncio da incorporação ao governo Lula de três ministérios ligados à diversidade (Mulher, Igualdade Racial e Povos Indígenas). Anna Paula Feminella, afirmou que "o País está diante de uma retomada dos direitos humanos e que o momento exige a participação de grandes lideranças, como o ministro Silvio Almeida para colocar em prática um trabalho interseccional, que não havia, e estabelecer um diálogo". E que a sociedade que invisibiliza a pessoa com deficiência, algo evidenciado nos dados que dão base às políticas públicas". Por esses e motivos, disse a secretária, "ter hoje um Ministério dos Direitos da Pessoa com Deficiência não resolveria esses problemas".

"Queremos prometer menos e fazer mais", diz Anna Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foto: Estadão

Destacada em reportagem no blog Vencer Limites e em boletim na Rádio Eldorado, a decisão da Justiça, que mandou uma lanchonete indenizar uma mulher trans por não permitir que ela usasse o banheiro feminino, provocou reações escabrosas de leitores do Estadão, que se manifestaram abertamente, com identificação exposta, em comentários do pior tipo.

"Mulher trans tem próstata. Mulher trans não tem útero nem ovário. São psicopatas. São aberrações", escreveu um leitor. "Qualquer pedófilo pode botar uma roupa de mulher e se dizer trans para frequentar banheiros femininos", publicou outro. "Aceitarei quando houver mulher trans frequentando o banheiro das Ministras do STF", compartilhou um terceiro.

São manifestações que reforçam a necessidade de decisões como essa que favoreceu a cabeleireira Julie Correia. Porque o dinheiro da cliente trans foi aceito sem dificuldades. O pink money é valiosíssimo.