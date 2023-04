Protagonismo roubado até na ofensa

Somos invisíveis, inclusive quando insultados.

Enquanto aguardamos as retratações do governo federal a respeito da fala capacitista e irresponsável do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre pessoas com transtornos mentais, podemos observar de que maneira o protagonismo das pessoas com deficiência é surrupiado até mesmo quando somos ofendidos e desrespeitados por figuras públicas.

Lula discursou em evento na terça-feira, 18, sobre ações do governo contra a violência nas escolas e citou dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre doenças mentais - depressão, esquizofrenia, ansiedade, bipolaridade, estresse pós-traumático e outras condições -, e usou o termo "problemas de parafusos" para se referir a essa população, além de fazer uma ligação direta entre as dificuldades da mente e atitudes violentas.

Claro que houve muitas reações. Como não seria assim diante de tamanho capacitismo em poucas palavras que revelam um pensamento ultrapassado sobre essa questão.

Poderia ser uma boa oportunidade para toda a sociedade conhecer mais e melhor o universo dos transtornos mentais e os enormes problemas que as pessoas desse grupo enfrentam, inclusive no acesso a medicamentos e tratamentos, os estigmas e as avaliações muito equivocadas que, muitas vezes, resultam em morte.

Mas quem está interessado nisso? O bom mesmo e bater-boca nas redes, defendendo ou atacando Lula, relembrando as barbaridades proferidas por Bolsonaro em qualquer outro tema, ou simplesmente ignorando a situação.

A defesa das pessoas com deficiência, especialmente das pessoas com transtornos mentais, ficou lá no último degrau do debate. A luz vai toda para a divergência política, para estupidez do confronto entre esquerda e direita, para a pseudodemocracia que flutua em nosso País.

