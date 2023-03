Protocolo para atender pessoas com deficiência do litoral norte de SP

Mais de 1.500 itens para pessoas com deficiência foram enviados ao litoral norte, diz governo de SP.

Neste 77º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), o atendimento às pessoas com deficiência no litoral norte de SP.

O secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa, propôs ao governo paulista a adoção de um protocolo de identificação e localização das pessoas com deficiência do litoral norte de SP, especialmente em São Sebastião, em áreas consideradas de risco pela Defesa Civil, para permitir ações preventivas específicas para essas pessoas e suas famílias.

"Faremos isso em parceria com os municípios e com as entidades que trabalham com pessoas com deficiência porque essa identificação é mais fácil para quem está no local ", diz Marcos da Costa.

Continua após a publicidade

O secretário explica que a intenção é retirar as pessoas com deficiência das áreas de risco. "Queremos organizar um programa que envolva habitação, desenvolvimento social e econômico".

Marcos da Costa ressalta que a população com deficiência, entre as moradoras das áreas de risco, estão em maior risco. "Imagine alguém com deficiência auditiva que não consegue ouvir o alarme sonoro de que está para acontecer um desastre natural", exemplifica o secretário. "E uma pessoa com deficiência intelectual que não consegue entender o que está acontecendo. E as dificuldades que pessoas com deficiências motoras ou visuais para sair de uma casa sendo arrastada por uma enchente ou deslizamento".

Outro ponto para o qual o secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP chama atenção é a necessidade de garantir agilidade ao trabalho da Defesa Civil no resgate das pessoas com deficiência quando houver um desastre natural como o que atingiu o litoral norte paulista no fim de semana de Carnaval.

"Temos de tomar possível uma ação imediata da Defesa Civil nessas situações, assim como estruturar a Secretaria de Saúde para preparar os hospitais que vão receber pessoas com deficiência vitimadas por esses incidentes, para especializar esse atendimento, garantir comunicação acessível e os tratamentos adequados", completa Marcos da Costa.

Segundo a assessoria de imprensa da secretaria, já foram encaminhados para o litoral norte mais de 1.500 itens para pessoas com deficiência, entre equipamentos e acessórios.

"São cadeiras de rodas, cadeiras de banho, bengalas de madeira e alumínio, muletas, imobilizadores fixos de joelho, botas imobilizadoras, fraldas geriátricas, sondas de aspiração traqueal, entre outros", relata a pasta.

O material foi arrecadado pelo governo de SP a partir de doações de empresas e entidades da sociedade civil.

Continua após a publicidade

Itens foram doados por empresas e instituições.

Trabalho constante - A secretária da Pessoa com Deficiência e do Idoso de São Sebastião, Karin Conde, diz que nenhuma pessoa com deficiência morreu na tragédia que atingiu a cidade. E que a pasta tem atendido a população na região afetada, oferecendo recursos de tecnologia assistiva, insumos, alimentação, kit de higiene pessoal e de limpeza.

"Visitamos nas casas e prestamos apoio. O atendimento psicossocial é feito pela Secretaria de Saúde", afirma a secretária.

De acordo com Karin Conde, 15 pessoas com deficiência acompanhadas pela equipe e foram encaminhadas a abrigos.

"Neste momento, o município conta com 12 pontos de abrigo e cada caso é avaliado pela assistência social do município, considerando a particularidade da pessoa. Por este motivo, é importante a busca ativa. Quem precisa de atendimento pode entrar em contato pelo Whatsapp, no número (12) 3892-2669", destaca Karin Conde.

Continua após a publicidade

Autistas - De acordo com a INTEGRA (Associação de Apoio e Atendimento à Criança Autista de São Sebastião), não há, até este momento, registro de morte de pessoas autistas da cidade.

"São 12 famílias de autistas que precisaram sair de casa, mas estão nos abrigos municipais. Fizemos contato com todas e apesar dos prejuízos materiais, elas estão bem", conta Danúbia Morais, presidente da INTEGRA.

"Sabemos também de outras quatro famílias de autistas em casas de parentes. E mais três famílias que permanecem nas próprias residências, mas moram em sobrados, que foram atingidos pelos deslizamentos na parte térrea e continuam lá, isolados no andar de cima", descreve Danúbia.

Viviane Marques, da ADEF, localizou mulher com amputação na costa sul.

Corrente de ajuda - Outra instituição que está em ação é a ADEF (Associação das Pessoas com Deficiência de São Sebastião) por meio de uma rede de voluntários.

Continua após a publicidade

"Distribuímos insumos e estamos captando doações para manter essa rede de apoio por meio do PIX do Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo (Chave = 19.999.857/0001-95)", esclarece Viviane Marques, representante da ADEF.

Ela afirma que há muitas barreiras impedem a distribuição rápida das quase 300 toneladas, inclusive voluntários para fazer a triagem.

"Muita gente da costa sul ainda não foi atendida, principalmente as pessoas com deficiência. Uma moça que ajudamos tem amputação na perna e não consegue ir ao local de distribuição dos mantimentos", comenta Viviane.

"No trecho de serra onde caíram barreiras, em Juquehy, só passa em comboio, com intervalo de 30 a 40 minutos", explica a representante da ADEF.

Viviane Marques está usando o próprio carro para transportar doações até as casas das pessoas com deficiência da costa sul.

"Assim que tivermos tempo, a ADEF vai apresentar um requerimento para que pessoas com deficiencia sejam as primeiras beneficiadas na entrega de as casas populares", afirma Viviane Marques.

A Associação da Pessoa com Deficiência de São Sebastião (ADEF) fica na Rua Geralda García de Santana, n° 135, na região central da cidade.

Continua após a publicidade

Contatos com Viviane Marques podem ser feitos pelo WhatsApp, (12) 98259-7170.