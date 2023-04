Qual imagem queremos construir sobre nós?

Não tenho interesse em ser o que outros querem fazer de mim.

A sensação de invisibilidade é constante na vida da galera com deficiência. Um sentimento de não existência, não fazer parte, não pertencer.

Em 11 anos do blog Vencer Limites e dois anos da coluna na @RadioEldorado, conversei com muita gente, participei de eventos, e a invisibilidade é assunto padrão.

Pessoas com deficiência são o etcetera da diversidade, citadas se a pauta é exclusivamente a pessoa com deficiência. Nos grupos minorizados, mulheres, população negra, LGBTQIAPN+, indígenas, idosos e refugiados, o povo com deficiência fica no escuro.

As redes sociais trouxeram luz para nossas pautas e lançaram os influenciadores com deficiência, com seguidores e projeção, importante abertura, mas há uma repetição sem fim dos temas, falamos sobre os mesmos problemas e parece que precisaremos passar a vida ensinando o que é ter deficiência. É maçante e inútil porque o que ganha o palco é o espetáculo da deficiência, enquanto o capacitismo e a exclusão avançam sem freio.

Essa dinâmica se confirma nos temas sérios e necessários ocultados, fora da lista porque não havia espaço, quando um caso grave de agressão a direitos, menos atrativo ao público, é deixado de lado e ninguém fica sabendo.

Mesmo com espaços de credibilidade no @Estadao, convivo com a sombra que esconde minhas matérias e comentários da massa que não tem relação com esse universo, não sabe nada sobre isso e nunca foi apresentada às nossas questões.

E mesmo entre pessoas com deficiência a bolha de invisibilidade é firme e não permite que temáticas de um grupo chegue a outro grupo, apesar de ambos serem formados por gente com deficiência.

Me incomoda a infantilização, a maquiagem, o subterfúgio, o entretenimento como único caminho para ganhar cliques, views, likes e seguidores. Ao que parece, falar sério sobre temas urgentes não é legal e ninguém quer saber disso.

Qual imagem pretendemos construir sobre nós? Trazer iluminação a assuntos necessários ou ganhar visibilidade como personagem folclórico, sem contribuir para o avanço das discussões e a coletividade?

Não tenho interesse em ser o que outros querem fazer de mim.