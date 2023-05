Quem acusa?

Violência disfarçada de inclusão precisa ser denunciada.

Recebo muitas mensagens de gente incomodada, ou indignada, com situações que envolvem pessoas com deficiência, casos de abuso, violência, discriminação, uso da imagem de crianças com deficiência para ganhar dinheiro, e muito mais.

São sempre publicações nas redes sociais, vídeos, textos, stories, jogados nas plataformas para denunciar algo. Alguns perfis têm certa força e conseguem alcançar maior repercussão, outros ficam praticamente no anonimato.

O alvo das acusações costuma ser bastante conhecido, até respeitado, e ter milhares de seguidores.

É sempre uma coisa da Internet. Quando chega à Justiça, ganha corpo, mas não é o habitual. O comum é a briga ser resumida à troca de ofensas e sarcasmos nos espaços de comentários, mas ninguém vai em frente e aciona os meios legais.

Levar esses casos à imprensa, na expectativa de que a história se torne tema de uma reportagem, é positivo, principalmente porque é necessário mostrar à sociedade tudo o que existe em torno da população com deficiência e de que maneira aproveitadores, oportunistas, abusadores e enganadores agem e por quais motivos devem ser punidos.

Há um problema nessa dinâmica. A denúncia é atirada no colo do jornalista e o acusador desaparece, diz que não quer ser identificado e está apenas revelando o caso. Ou são enviados contatos de quem, supostamente, tem interesse em detalhar o ocorrido e mostrar a cara.

Nada prossegue depois disso, não há acusação oficial, com nome e sobrenome de quem denuncia, o que impede a publicação de qualquer palavra a respeito do problema.

Hoje recebi mais uma, um caso complicado, que envolve discriminação, abuso, violência e oportunismo, tudo sob um discurso de inclusão e humanismo, mas com ofensas e ameaças em mensagens particulares.

Como deve fazer um repórter, estou apurando, mas até agora, não passa de briga na Internet. Ninguém foi à polícia ou à Justiça.