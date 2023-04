Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), João Batista Carvalho e Silva, guarda memórias sobre a atuação de Pelé na defesa dos atletas com deficiência.

Pelé é oficialmente um sinônimo de excelência na língua portuguesa. O nome do Rei do Futebol agora faz parte do dicionário Michaelis.

"Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único", estabelece o glossário.

Reconhecido em todo o mundo por sua atuação na defesa da inclusão, Edson Arantes do Nascimento, homem negro, sempre foi alvo de elogios e críticas, o que ganhava mais força quando entrava na história o preconceito racial.

Pelé foi ministro do Esporte entre janeiro de 1995 e maio de 1998. E foi a Lei n° 9.615/1998, chamada de Lei Pelé, do passe dos jogadores de futebol, que incluiu o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) no Sistema Nacional do Desporto.

Essa conquista abriu caminho para a Lei Agnelo Piva, de 2001, que repassa 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais para os comitês Olímpico e Paralímpico do Brasil.

Detalhes dessa história estão contados em reportagem da Agência Brasil que ressalta a importância de Pelé para o movimento paralímpico brasileiro, publicada em janeiro, logo após o falecimento do Rei.

"Na primeira audiência que tive com Pelé, pedi a ele que nos emprestasse sua imagem para que se virasse uma página do esporte de pessoas com deficiência no Brasil, que existia desde 1958 e poucas pessoas sabiam o que era. Ele disse que nos ajudaria de todas as maneiras que pudesse. Foi o que fez. Pelé nos aproximou de patrocinadores, artistas, meios de comunicação", conta o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), João Batista Carvalho e Silva.

Se Pelé é excelência, quem é Pelé na inclusão? Quem tem atuação tão grandiosa na defesa das pessoas com deficiência? Quem promove os direitos da população com deficiência com tanto empenho? Quem é líder de ações com resultados poderosos no combate à exclusão?

Ou ainda não há quem mereça esse adjetivo?