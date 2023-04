Quem escreveu este livro?

Um livro sobre falcatruas editoriais seria best seller.

Recebo muitas sugestões de pauta sobre livros que abordam as temáticas da pessoa com deficiência, escritos ou não por gente com deficiência. Alguns são excelentes e outros, péssimos.

Leio tudo e, se considero necessário, entrevisto o autor, ou autora, quando isso é possível, para fazer matéria e indicar a leitura. Também jogo fora (na coleta reciclável) o que não tem a menor condição de ser recomendado.

Infelizmente, muitas publicações com autoria de pessoa com deficiência são vendidas como autênticas, feitas em primeira pessoa, com se o escritor, ou escritora, contasse a própria história, mas, na verdade, tudo não passa de um engodo, uma falácia redigida por qualquer ghost writer bancado por alguém interessado na propaganda do material.

Conhecer pessoalmente o suposto autor, ou autora, é fatal nessa constatação, não que essa pessoa não seja capaz de escrever sobre a própria vida, mas porque fica evidente a enorme distância entre a realidade e o conto, entre fala e texto.

Não ser permitido que essa pessoa com deficiência conceda entrevista sobre o tal livro por vídeo, telefone ou cara a cara, também é um indicativo.

Outro problema comum nas publicações sobre temas da população com deficiência é a tentativa de jogar no mercado editorial qualquer coisa que esteja na onda do momento. Então, é feita uma montagem com pseudoinformações, análises superficiais e de baixa qualidade, afirmações repetitivas e a exposição de um monte de coisas velhas maquiadas para parecerem novidade. Nessa estratégia, o capacitismo é o queridinho atualmente.

Essas desonestidades são comuns e descobri que, felizmente, não sou o único a notar. O jornalismo dá acesso aos bastidores e, em off, quando a informação é sigilosa ou confessional, mas não publicável, muita gente séria revela que fugiu de determinado convite para participar de tal livro exatamente porque notou imediatamente que aquilo era uma farsa.

Confesso que dá uma vontade danada de escrever um livro com todos os nomes, detalhes e depoimentos em off a respeito dessas falcatruas. Seria best seller.