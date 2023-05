Quem perde o ritmo é eliminado

Somos obrigados a perseguir a perfeição que nenhuma outra pessoa jamais vai alcançar.

Você tem três chances de reduzir a velocidade, mas recebe uma advertência em cada uma delas e, se não conseguir recuperar o ritmo, é eliminado, executado, sua participação está definitivamente encerrada.

Não há chance de acordo, negociação ou explicação a respeito das suas dificuldades, restrições, angústias ou desejos, muito menos uma anotação sobre quais recursos poderiam te ajudar a continuar no caminho. Quem não consegue permanecer no grupo está fora.

Fãs do escritor Stephen King, eu sou, ou quem já leu 'A Longa Marcha', que ele escreveu aos 18 anos, publicado com o pseudônimo Richard Bachmann, identificou a premissa.

No livro, 100 meninos, adolescentes com 18 ou menos, entram em uma prova de resistência na qual o vencedor pode pedir o prêmio que quiser, absolutamente qualquer coisa. A disputa é simples, todos precisam caminhar em velocidade constante, sem parar. Aquele que perder o fôlego é advertido três vezes e, se não recuperar a força e mantiver o mesmo nível de todos os competidores, leva o 'bilhete', ou seja, é executado sem piedade.

Entre muitas metáforas, analogias e reflexões que esse livro desperta, é fácil encontrar nessa obra de ficção uma descrição do cotidiano real das pessoas com deficiência, da exigência diária de nos esforçarmos um pouco mais para acompanhar o grupo, independentemente dos mecanismos oferecidos para substituir os suprimentos que não temos.

Exceto pela execução sumária - afinal, a sociedade não nos elimina imediatamente, prefere dizer que é inclusiva e nos manter amarrados aos assistencialismo -, somos obrigados a perseguir a perfeição que nenhuma outra pessoa jamais vai alcançar.

Não é a escola que precisa se adaptar, é o estudante com deficiência que tem de se esforçar mais. Não é o veículo que precisa de modificações, é o passageiro com deficiência que deve descobrir uma maneira de entrar. Não é o ambiente de trabalho que precisa de atualização, é o profissional com deficiência que tem de atender às expectativas para não ser eliminado.

A sociedade não é segregadora, excludente, discriminatória, preconceitosa ou capacitista, você que nasceu com deficiência, já deveria ter recebido as três advertências e o 'bilhete'.

--

'A Longa Marcha' foi recentemente republicado no Brasil pela editora Suma e está à venda nas principais livrarias físicas e online.