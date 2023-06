Quem segura essa boca?

Galhofa de Lula reforça o estereótipo da obesidade.

É necessário e urgente que o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), interrompa definitivamente o uso das condições físicas ou mentais de qualquer pessoa para fazer o que ele, infelizmente, considera brincadeira.

"Essa reunião vai demorar pelo menos umas seis horas ou um pouco mais. Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve servida aqui na mesa, ninguém precisa se levantar. Enquanto um fala os outros comem e assim a gente vai se revezando a nossa degustação na hora do almoço. O Flávio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele", disse Lula durante reunião ministerial nesta quinta-feira, 15.

Foi a segunda chacota do presidente sobre Dino. Em março, na cerimônia de lançamento do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), o presidente chamou a obesidade de doença. "Aqui ninguém está com excesso de magreza, a não ser o nosso poeta. O restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença que nós precisamos cuidar. A nossa médica que é ministra da Saúde sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto à fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar que o Estado cuide com muito carinho desse mal", disse o presidente.

Não adianta esperar uma reação do ministro Flávio Dino, mas é perceptível o constrangimento. Ele engole a zombaria, que certamente não seria aceita, por exemplo, nas reuniões das comissões que já tiveram o ministro da Justiça e da Segurança Pública como convidado.

É hábito de Lula fazer esse tipo de gozação, coisa antiga, mania que já deveria ter sido abandonada. Há quem defenda esse deboche e mencione aquela conversa de bar, onde amigos zoam mutuamente cada um do grupo, usam os piores apelidos para caçoar de gente gorda, preta, com deficiência, de sexualidade diversa, mas o presidente não está no boteco, a reunião ministerial não é uma tertúlia.

Esse tipo de galhofa reforça o estereótipo da obesidade por escolha, por preguiça do sujeito gordo que não emagrece porque é guloso e relaxado.

Temos que destacar o óbvio. A troça dita pelo presidente da República em evento oficial, com sua equipe principal, filmada, gravada e fotografada, autoriza o escárnio, assim como uma manifestação racista, homofóbica, capacitista ou misógina do chefe do Executivo é entendida como certificação para sua repetição pelo País.

Caso contrário, que autoridade poderá haver na ação da Justiça contra comediantes do escárnio e piadas que humilham grupos discriminados?

Não importa de onde vem o chute porque a porrada sempre machuca.