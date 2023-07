Reforma tributária e as pessoas com deficiência

Reforma prevê redução de alíquota para equipamentos de acessibilidade.

As isenções para pessoas com deficiência serão diretamente afetadas pela reforma tributária, mas como isso vai funcionar e se realmente continuam, ainda não sabemos.

O advogado Clairton Gama, especialista em direito tributário e professor do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania (IDCC), explica as possibilidades.

Continua após a publicidade

Questionado a respeito de modificações específicas, o Ministério da Fazenda reafirmou ao blog Vencer Limites e à coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado que o texto aprovado pela Câmara assegura alíquota reduzida de 40% da alíquota padrão para dispositivos médicos e de acessibilidade em todo o território nacional.

Essa redução atinge, nos estados, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substitui ICMS e ISS, e em todo o País, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que ocupa o lugar de PIS, Cofins e IPI.

"Associada à possibilidade de recuperação de créditos de IBS e CBS recolhidos ao longo da cadeia produtiva, a redução fará com que a tributação sobre esses dispositivos utilizados por pessoas com deficiência fique muito próxima, ou até menor, do que é hoje", diz o Ministério.

Threads está no ar.

O blog Vencer Limites está na nova rede social da Meta. Threads, plataforma vinculada ao Instagram, abriu para usuários do Brasil oficialmente às 20h da última quarta-feira, 5.

Continua após a publicidade

Quando entrou no ar, a ferramenta apresentada como alternativa ao Twitter não tinha acessibilidade. Questionada pelo blog, a Meta afirmou nesta segunda-feira, 10, que "os principais recursos de acessibilidade disponíveis no Instagram, como o leitor de tela e descrições de imagens geradas por inteligência artificial, também estão disponíveis no Threads".

A Meta disse ainda que "trabalha para avançar com recursos e os feedbacks da comunidade são bem-vindos, principalmente nesse estágio inicial da plataforma".

É exatamente esse argumento do "estágio inicial" que incomoda porque milhões de pessoas com deficiência usam Facebook, WhatsApp e o próprio Instagram, mídias muito acessíveis e repletas de possibilidades.

Então, por que a Meta não replicou essa tecnologia no novo produto desde o primeiro dia?

A estratégia de colocar em funcionamento e tornar acessível depois deixa usuários com deficiência de fora, é antiga e discriminatória, e precisa ser retirada de todos os projetos.