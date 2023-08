Sai pra lá, cripface!

Nenhum cripface é aceitável, tolerável, bonitinho, filantrópico ou amigável.

A quantidade de trabalho havia me desviado da discussão sobre a publicação da 'criadora de conteúdo' Catarina Leal, que tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram e decidiu ensinar cadeirantes a posar para fotos, mas cheguei lá.

Que há com as pessoas? As opiniões estão realmente divididas sobre esse cripface abominável? Vocês elogiam e aplaudem esse capacitismo execrável? Que vergonha! Se aprumem! Tomem tenência!

"Acredito que tudo que nos acontece tem um propósito de Deus. No início confesso que enxerguei apenas como uma limitação, fiquei brava e chorei. Hoje já vejo uma grande oportunidade, de explorar uma área que de fato é negligenciada pela maioria, inclusive por mim.. a acessibilidade nas poses. Estou muito animada para explorar esse universo, mais uma faceta Cati pra conta hahaha e vou surpreender muito vocês com as ideias loucas que esse pezinho quebrado me trouxe", escreveu a jovem.

É a petulância de imaginar que um momento minúsculo da vida com o pé quebrado é comparável a toda uma existência com deficiência. Pior, é a audácia de apontar o dedo para quem usa a cadeira de rodas e dizer 'faça assim', sem considerar todas as questões que afetam a mobilidade por não saber nada a respeito disso.

Não surpreendente, mas igualmente detestável, é a condescendência dos pares com essa simulação abominável. Todos ganhando cliques e elogios. Francamente!

Reduzir o significado da deficiência a uma robofoot e agradecer a Deus pela "oportunidade" é o nível mais profundo da ignorância sobre ser alguém (de verdade) com deficiência.

Precisamos olhar a luta contra o racismo e a homofobia - e outras discriminações combatidas com o rigor máximo - para encarar a total ausência de enfrentamento das pessoas com deficiência.

Nenhum cripface é aceitável, tolerável, bonitinho, filantrópico, amigável, mas vocês engolem essa patacoada. Péssimo!

