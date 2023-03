Santos inclui Libras no ensino regular

Matéria fixa de Libras deve chegar a todos os alunos, de forma gradativa, diz a Prefeitura de Santos.

A Língua Brasileira de Sinais entrou na grade curricular do ensino fundamental das escolas municipais de Santos, no litoral sul de SP. A partir deste ano letivo de 2023, Libras é disciplina fixa para aproximadamente 5 mil alunos do 1° e 2° anos, com a meta de chegar até o 9°, gradativamente.

"Muitos estudos foram feitos para verificar a melhor maneira de começar este trabalho. Analisamos experiências de outras cidades, envolvemos diversos profissionais e membros da comunidade", diz Samanta Noronha, chefe da seção de projetos educacionais especiais da Secretaria da Educação.

"Libras é a primeira língua adquirida por surdos devido ao espaço visual linguístico, portanto, é de grande valia que possa haver a interação entre todos em qualquer lugar e em pouco tempo", comenta Lucas Ferreira da Silva, surdo, um dos professores da língua na rede.

A implementação começou em 2021, após a publicação do decreto que regulamentou a lei municipal, com previsão da inclusão da Libras no currículo das instituições públicas e privadas de ensino. Em 2022, a Prefeitura fez concurso público para contratar professores de Libras.

O currículo foi validado pela Congregação Santista de Surdos, a matriz foi apresentada ao Conselho Municipal de Educação e homologada pela Secretaria de Educação.

A Prefeitura de Santos explica que o trabalho de 14 intérpretes de Libras continua normalmente para 30 alunos surdos que frequentam atualmente as aulas do ensino regular.

"Alguns núcleos e escolas de educação integral também desenvolvem oficinas da Língua Brasileira de Sinais", ressalta a Prefeitura de Santos.