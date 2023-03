Saúde libera vacina bivalente contra covid para todo o público prioritário

Segundo o MS, mais de 4,1 milhões de pessoas já tomaram o reforço com as vacinas bivalentes.

O Ministério da Saúde anunciou neste sábado, 18, que todos os grupos prioritários não contemplados nos primeiros dias do Movimento Nacional pela Vacinação devem ser chamados por estados e municípios para receber o reforço da vacina bivalente contra a covid-19.

Até o momento, estavam sendo vacinados idosos com mais de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Segundo o MS, mais de 4,1 milhões de pessoas já tomaram o reforço com as vacinas bivalentes.

Para receber o imunizante, é preciso ter completado o esquema primário com as monovalentes e respeitar um prazo mínimo de quatro meses desde a última dose recebida.

No grupo prioritário estão:

- Idosos de 60 anos ou mais de idade

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores

- Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade)

- Gestantes e puérperas

- Trabalhadores da saúde

- Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade)

- População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas

- Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade

"É importante lembrar que todas as vacinas contra a covid-19 oferecidas pelo SUS são comprovadamente seguras e protegem contra formas graves da doença - que já matou quase 700 mil pessoas no Brasil desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde reforça à população a importância de se vacinar e orienta que todos busquem informações verdadeiras em fontes oficiais do governo federal", destacou a pasta.