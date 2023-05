Se Leo Lins tem o direito à piada sem limite, por que outra pessoa não pode acionar a Justiça?

Leo Lins.

Leo Lins navega pelo escárnio e não ameniza para nenhum lado. Joga muito pesado em qualquer setor. Escolha dele, opção artística, sua veia humorística.

É uma linha cômica de sucesso, se você considerar a quantidade de seguidores e visualizações que o humorista tem na Internet e de gente que paga para ver seus shows presenciais pelo País.

Os preconceitos da sociedade servem de combustível para a comédia, sempre foi assim e funciona muito bem. Procure pelos vídeos de Chico Anysio contando a história de sua fã com nanismo, que ele chama de anã, e o primeiro encontro com a moça no Rio de Janeiro.

'Perturbador' é o nome do show de Leo Lins que foi retirado do Youtube por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela faz piadas com pessoas idosas, com deficiências, de cunho religioso, escravidão e minorias.

Foi uma medida cautelar que atendeu pedido do Ministério Público, por considerar que o show tem conteúdos preconceituosos.

Continua após a publicidade

Leo Lins está submetido à lei. Seu direito ao escárnio é o mesmo de alguém que aciona a Justiça contra esse escárnio. Assim como Leo Lins tem o direito de contestar essa decisão, o que será feito por seus advogados.

Fábio Porchat se manifestou contra a ordem judicial, em nome da liberdade de expressão. "Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi lá assistir ao Leo Lins adorou. Riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser. Ah, mas faz piada com minorias... E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo, tudo, tudo".

É sempre interessante notar como essa defesa da liberdade agride a liberdade alheia, a possibilidade de outra pessoa considerar a piada imprópria e buscar os caminhos legais.

Essa liberdade também estabelece que não precisamos aceitar calados a disseminação do preconceito, da discriminação, do capacitismo, do racismo, da misoginia, da homofobia, da xenofobia.

Tem muita gente que viu a piada no YouTube e não gostou. Por isso que a Justiça mandou bloquear o vídeo.

Ou não é essa a liberdade que Leo Lins, Fábio Porchat e outros tantos defendem?