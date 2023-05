Sem espaço

Entre nós, na nossa bolha, sabemos muito e trocamos aplausos. Fora da redoma, permanecemos invisíveis.

Organize um fórum, seminário, encontro ou qualquer outro evento sobre educação, trabalho, esporte, lazer, cultura, economia e o que mais você quiser. Reúna especialistas, agentes públicos, integrantes dos poderes, mediadores renomados e discuta os temas urgentes. Acerte tudo, pense na logística, na ordem das discussões, na importância dos convidados, na quantidade de participantes, no tamanho do público e nos recursos que o local escolhido oferece.

Pensar na acessibilidade para pessoas com deficiência é padrão porque essa estrutura está determinada pela legislação vigente.

A população com deficiência no cenário é parte do debate ou você não incluiu esse recorte porque o tema é muito específico e não haveria espaço?

Qualquer evento sobre qualquer tema em qualquer momento está incompleto se não discute a situação do povo com deficiência no cenário debatido.

Essa exclusão, infelizmente, ainda é habitual e mostra de que maneira gente com deficiência permanece isolada e submetida à invisibilidade.

Como debater, por exemplo, os pilares para a reconstrução da educação e a trajetória de melhora na aprendizagem sem trazer para a conversa especialistas na educação inclusiva, na presença de alunos com deficiência nas escolas, na participação de estudantes com deficiência no dia a dia? Como tratar de forma inteira da escola integral e do abandono, da conexão dos alunos com o ensino e do papel crucial do professor sem dar voz a quem tem dedicação absoluta à educação de pessoas com deficiência, de cientistas e pesquisadores do setor, sem representantes de organizações centralizadas nessa temática?

Há muitos eventos específicos, que aprofundam o conhecimento a respeito da realidade da população com deficiência. Assim como nosso País tem uma lista de especialistas de alto gabarito e credibilidade indiscutível.

Entre nós, na nossa bolha, sabemos muito e trocamos aplausos. Fora da redoma, permanecemos invisíveis, sequer citados. Não somos nada.