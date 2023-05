A vocação que conduz um jornalista é algo poderoso demais e, talvez, o único motivo genuíno para seguir em frente.

É sempre necessário para um jornalista manter o cuidado com a exatidão e a coerência da reportagem, para não ser leviano ou perder o rumo entre o que é profissionalismo e ativismo, porque o limite que separa essas duas práticas está em constante movimento.

O desafio é ser racional, mas manter a distância e apenas contar a história exige um grande esforço, principalmente quando o repórter reconhece a própria realidade nas personagens que descreve.

Um jornalista indignado é incapaz de manter a indiferença diante da infinidade de agressões aos direitos das pessoas com deficiência e da exclusão muitas vezes apoiada por quem deveria combatê-la.

Como não sofrer junto com pessoas que usam cão-guia e são impedidas de entrar em carros, prédios, lojas, hotéis, hospitais, e a Justiça, quando acionada para defender gente com deficiência visual e aplicar a legislação, decide que essa discriminação é um "mero dissabor cotidiano"?

O que fazer para não pesar a mão nos questionamentos e na cobrança às instituições públicas e privadas quando pessoas com deficiência, câncer, doenças graves e crônicas, no meio de seus tratamentos, são desligadas de um plano de saúde porque ficaram caras demais?

Qual é o segredo para aguardar com paciência as respostas do governo, seus ministérios e secretarias, sobre palavras preconceitosas, projetos vazios e ações populistas que não resolvem nada e ainda têm o poder de piorar a compreensão da sociedade a respeito da população com deficiência?

É impossível ser indiferente, especialmente nos dias atuais, com montanhas de informações disponíveis, diante da falta de visibilidade e de protagonismo, do espetáculo da deficiência como única pauta de interesse geral.

Não há como não ficar incomodado com a preferência pelo discurso superficial e propagandista das redes sociais, em detrimento da informação abrangente, profunda e de qualidade.

