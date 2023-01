Silêncio e ausência

Secretaria estadual da Pessoa com Deficiência de SP funciona no Memorial da América Latina.

O fim da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, confirmado pelo governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), gerou reações da população com deficiência e de instituições que defendem a inclusão.

Em áudio obtido com exclusividade pelo blog Vencer Limites, Tarcísio diz que a secretaria é "fraca, de marketing, com pouco orçamento e pouco peso".

Muitas manifestações, inclusive de parlametares eleitos neste ano e também de políticos conhecidos, de diversos partidos, tomaram as redes sociais. Houve protesto no centro de São Paulo na sexta-feira, 23, e está prevista uma ocupação do vão livre do MASP na próxima segunda-feira, 2 de janeiro de 2023.

É fundamental defender essa representatividade, mesmo que não haja consenso sobre a atuação da pasta criada em 2008, porque a redução da Secretaria a uma coordenadoria demonstra qual relevância o governo de Tarcísio vai dar ao tema já abandonado e invisível.

Há, no entanto, um inaceitável silêncio da atual secretária executiva, Aracélia Costa, na gestão há poucos meses, assim como da secretária Célia Leão, à frente da pasta nos últimos quatro anos, e também da ex-secretária Linamara Rizzo Batistela, que liderou o órgão estadual por uma década.

A própria Secretaria, de maneira coletiva, como instituição, não se apresenta e não se defende. Permanece ausente da discussão sobre sua competência e necessidade. Se encolhe e apequena, reduz sua dignidade e ratifica a opinião do governador eleito.

A população com deficiência de SP merece explicações e posicionamentos a respeito das análises do governador eleito e da decisão de extinguir a Secretaria.

O blog Vencer Limites pediu essa resposta à Secretaria da Pessoa com Deficiência e à secretária executiva Aracélia Costa, mas a pasta e sua atual líder não se manifestaram.

A secretária Célia Leão foi procurada e não retornou. Linamara Rizzo Batistela também preferiu não se posicionar.

Fontes ligadas à Secretaria da Pessoa com Deficiência dizem que integrantes de grupos políticos que se opunham ao fim da pasta mudaram de opinião após reuniões com a nova equipe de governo. Nos bastidores, há muita precaução e pouca vontade de criticar abertamente a decisão de Tarcísio de Freitas, para não desestabilizar um relacionamento ainda em construção, para não modificar a situação pessoal conquistada, para não criar indisposição, para permanecer na estrutura e até para obter posição no novo governo, mesmo que a Secretaria da Pessoa com Deficiência deixe de existir.

Perdemos protagonismo e vamos regredir muito com o fim da Secretaria da Pessoa com Deficiência de SP. Interesses individuais estão subjugando as necessidades coletivas e, no final das contas, esssa história será conhecida apenas por quem visitar o Museu da Inclusão, recém reformado e atualizado, se esse espaço sobreviver.

"A ideia foi fortalecer a área, porque houve a performance da secretaria das pessoas com deficiência nessa última gestão e a gente viu que a secretaria não evitou, por exemplo, a elevação, a perda dos benefícios do ICMS. Eles perderam benefícios tributários. Não garantiu, por exemplo, uma situação melhor com relação às perícias médicas do IMESP, não garantiu acessibilidade nas estações de trem da CPTM, que foi uma reclamação constante, não garantiu inclusão no mercado de trabalho, não garantiu uma política de detecção precoce do autismo e também de tratamento do autismo. Então, eu observei que ela não vem atuando. Ao invés de ter uma secretaria fraca, de marketing, com o nome, com pouco orçamento e pouco peso, eu preferi juntar na Secretaria de Justiça e Cidadania, e ter uma agenda de trabalho efetiva. Então, é uma secretaria mais forte, um secretário mais forte, que tem dez vezes mais orçamento e que, portanto, vai ter condição de fazer política transversal, porque se eu não tenho um secretariado forte, um secretário forte à frente, que tenha respaldo do governador em se tratando de questões que são transversais, porque vai conversar com a parte de Saúde, vai conversar com a Educação, vai conversar com a Fazenda, vai conversar, enfim, com as outras pastas, com o transporte metropolitano, se você não tiver uma secretaria forte, ela não vai cumprir com a sua missão. Então, a ideia foi, no final das contas, fortalecer a política para pessoa com deficiência, e não enfraquecer. Então, as pessoas estão tendo uma leitura equivocada. Acho que ter a secretaria significa 'fortaleza' e não tem sido assim. A gente, no final das contas, vai ter uma agenda de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, uma agenda focada na detecção precoce do autismo, no tratamento, uma agenda focada na acessibilidade, uma agenda focada no benefício tributário, na inclusão de fato, uma agenda focada no fortalecimento da Rede Lucy Montoro, que é super importante em São Paulo, mas ela precisa ser fortalecida, ampliada. Então, uma agenda de trabalho. Eu vou conduzir essa agenda de trabalho pessoalmente, para mostrar que a gente vai levar a sério a questão. Não uma questão de marketing, de ter um nome. Seria muito mais fácil para mim ter uma secretaria com o nome, fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Aí, todo mundo se sente contemplado. Acho que não é por aí. A gente quer fazer política viva e é isso que nós vamos fazer. E o pessoal, depois, com o tempo vai se surpreender", diz Tarcísio de Freitas.