Tarcísio diz que a Secretaria da Pessoa com Deficiência de SP "é fraca e de marketing"

Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O governador eleito de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chamou a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de "fraca, de marketing, com pouco orçamento e pouco peso". A avaliação está em áudio obtido com exclusividade pelo blog Vencer Limites. Tarcísio confirmou nesta quinta-feira, 22, o encerramento da pasta.

"A ideia foi fortalecer a área, porque houve a performance da secretaria das pessoas com deficiência nessa última gestão e a gente viu que a secretaria não evitou, por exemplo, a elevação, a perda dos benefícios do ICMS. Eles perderam benefícios tributários. Não garantiu, por exemplo, uma situação melhor com relação às perícias médicas do IMESP, não garantiu acessibilidade nas estações de trem da CPTM, que foi uma reclamação constante, não garantiu inclusão no mercado de trabalho, não garantiu uma política de detecção precoce do autismo e também de tratamento do autismo. Então, eu observei que ela não vem atuando. Ao invés de ter uma secretaria fraca, de marketing, com o nome, com pouco orçamento e pouco peso, eu preferi juntar na Secretaria de Justiça e Cidadania, e ter uma agenda de trabalho efetiva. Então, é uma secretaria mais forte, um secretário mais forte, que tem dez vezes mais orçamento e que, portanto, vai ter condição de fazer política transversal, porque se eu não tenho um secretariado forte, um secretário forte à frente, que tenha respaldo do governador em se tratando de questões que são transversais, porque vai conversar com a parte de Saúde, vai conversar com a Educação, vai conversar com a Fazenda, vai conversar, enfim, com as outras pastas, com o transporte metropolitano, se você não tiver uma secretaria forte, ela não vai cumprir com a sua missão. Então, a ideia foi, no final das contas, fortalecer a política para pessoa com deficiência, e não enfraquecer. Então, as pessoas estão tendo uma leitura equivocada. Acho que ter a secretaria significa 'fortaleza' e não tem sido assim. A gente, no final das contas, vai ter uma agenda de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, uma agenda focada na detecção precoce do autismo, no tratamento, uma agenda focada na acessibilidade, uma agenda focada no benefício tributário, na inclusão de fato, uma agenda focada no fortalecimento da Rede Lucy Montoro, que é super importante em São Paulo, mas ela precisa ser fortalecida, ampliada. Então, uma agenda de trabalho. Eu vou conduzir essa agenda de trabalho pessoalmente, para mostrar que a gente vai levar a sério a questão. Não uma questão de marketing, de ter um nome. Seria muito mais fácil para mim ter uma secretaria com o nome, fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Aí, todo mundo se sente contemplado. Acho que não é por aí. A gente quer fazer política viva e é isso que nós vamos fazer. E o pessoal, depois, com o tempo vai se surpreender", diz Tarcísio de Freitas.

Resposta - O blog Vencer Limites não conseguiu fazer contato com o governador eleito e com a equipe de transição para obter posicionamentos sobre a declaração.

Procurada, a atual secretária da Pessoa com Deficiência de SP, Aracélia Costa, informou que ela e a pasta não se pronunciar.

O blog apurou que o orçamento previsto para a Secretaria em 2023, já aprovado, é de R$ 66 milhões, com recursos destinados a diversos projetos e várias ações. Neste sábado, 24, foi divulgado o relatório com as atividades de 2022.

Documento Clique aqui para ler e baixar o relatório de 2022 da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP

Na manhã desta sexta-feira, 23, manifestantes participaram de uma ação na região central da capital paulista contra o fechamento da secretaria. À noite, a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) divulgou nota sobre a decisão do governador eleito de SP,.

Continua após a publicidade

"Evidente que NÃO concordo com a extinção da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência de SP, como também acredito que sua atuação possa melhorar", declarou Gabrilli.

O advogado Marcos da Costa, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), vai comandar a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência do governo de SP, função criada após a extinção da Secretaria.

"Fui convidado na condição de coordenador. E sob a ideia de tratar o tema de forma transversal, dialogando com as demais secretarias", disse o advogado em entrevista ao blog Vencer Limites.

Nesta quinta-feira, 22, quatro instituições que atuam na defesa dos direitos da população com deficiência enviaram ao comando da transição do governo de SP uma carta conjunta que alerta sobre a importância da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, destaca que o encerramento da pasta e mostra que o governo eleito não reconhece a relevância da população com deficiência.

Uma petição online criada pelo Movimento Político das pessoas com deficiência de SP pede a reversão da decisão sobre o encerramento da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP.