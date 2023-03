Tarcísio precisa resolver o problema da isenção de IPVA para pessoas com deficiência

Tarcício herdou de Garcia e Dória o imbrólio das isenções.

Neste 77º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), o problema da isenção de IPVA para pessoas com deficiência. E a inclusão da Libras na grade curricular das escolas municipais de Santos.

O governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos) precisa resolver o problema, criado por João Dória e mantido por Rodrigo Garcia (PSDB), que impede pessoas com deficiência de obterem a isenção do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Em muitos casos, o formato atual torna essa concessão inviável. Primeiro porque a isenção é concedida às pessoas com deficiência em grau moderado, grave ou gravíssimo, excluíndo gente com deficiências leves e moderadas que precisam de acessibilidade. Também porque as perícias são feitas exclusivamente pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo ou em clínicas homologadas pelo IMESC.

Para pessoas enquadradas nos critérios (moderado, grave ou gravíssimo) e sem condições de ir até o local da perícia, é fisicamente impossível concluir o processo. Por isso, muita gente desistiu ou procurou a Justiça.

Uma solução tapa buraco do governo atual foi a renovação da isenção já com a perícia agendada. O prazo para fazer o pedido referente a 2022 e 2023 acabou no último dia 28 de fevereiro. Deveria ir até 0h, mas uma falha no sistema, confirmada pelo IMESC, travou a plataforma às 21h e, de acordo com o Instituto, 164 pessoas com deficiência não conseguiram concluir o processo. O próprio IMESC declarou que essas pessoas foram identificadas e serão avisadas por email sobre o procedimento.

Segundo a Secretaria da Fazenda, quem não agendou a perícia até o último dia 28/2 terá o pedido de isenção indeferido e vai ter que pagar até 31 de março o saldo devido de IPVA 2022 e 2023, sem multa e juros.

É importante destacar que esse benefício é uma compensação à precariedade dos recursos de acessibilidade do transporte público e uma forma de tornar a compra e a manutenção de um automóvel acessível para pessoas com deficiência. Porque ser uma pessoa com deficiência, principalmente em grau moderado, grave ou gravíssimo, custa caro.

Há muitas informações de bastidores sobre um projeto já em desenvolvimento pelo governo estadual para organizar essa situação e livrar a gestão de Tarcísio de Freitas dessa herança do governo de João Dória. Há também quem afirme, nos bastidores, que essa medida foi tomada lá em 2020, centralizada na arrecadação, de olho na campanha presidencial de Dória e na distribuição de dinheiro em troca de alianças.

A campanha não vingou, mas as pessoas com deficiência de SP ganharam esse 'presente'.

Libras deve chegar a todos os alunos, de forma gradativa, diz a Prefeitura de Santos.

É muito acertada e positiva a decisão da Prefeitura de Santos, no litoral sul de SP, de incluir a Língua Brasileira de Sinais na grade curricular do ensino fundamental das escolas municipais. A partir deste ano letivo de 2023, Libras é disciplina fixa para aproximadamente 5 mil alunos do 1° e 2° anos, com a meta de chegar até o 9°, gradativamente.

A implementação começou em 2021, após a publicação do decreto que regulamentou a lei municipal, com previsão da inclusão da Libras no currículo das instituições públicas e privadas de ensino. Em 2022, a Prefeitura fez concurso público para contratar professores.

O currículo foi validado pela Congregação Santista de Surdos, a matriz foi apresentada ao Conselho Municipal de Educação e homologada pela Secretaria de Educação.

A Prefeitura de Santos explica que o trabalho de 14 intérpretes de Libras continua normalmente para 30 alunos surdos que frequentam atualmente as aulas do ensino regular.

O resultado concreto dessa inclusão, além da comunicação entre surdos e ouvintes, será a ampliação do conhecimento de todos os alunos sobre o universo da surdez e sobre a importância da acessibilidade.