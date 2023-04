Um xinga e outro joga pedra

O ônus de viralizar é o xingamento e o bônus do anonimato é o bom diálogo.

Se danças, podcasts e stories são prioridades e as únicas formas de atingir muitas pessoas nas redes sociais, de viralizar, se o vídeo e o áudio dominam as plataformas e qualquer outro formato é chato, desinteressante e cansativo, então, o texto é contraventor e revolucionário.

Atrair a atenção de um grande público para as temáticas mais importantes das pessoas com deficiência sem usar subterfúgios visuais ou auditivos é bastante difícil.

Não me refiro ao famoso textão, quando alguém reclama de algo particular. Esse, se o assunto é polêmico, pode até repercutir muito, ganhar milhares de visualizações e curtidas.

Trato de posts jornalísticos, que destacam notícias do povo com deficiência. É nesse ponto que o trem desacelera até quase parar. Exceto por alguns casos muito específicos, essas publicações morrem nos primeiros minutos, o tal algoritmo enterra tudo e poucos ficam sabendo do babado em questão.

A situação muda completamente quando a fonte da informação é alguém famoso, um celebridade de qualquer setor. E, junto com os views e likes, chegam comentários, opiniões, discussões e muitos xingamentos.

A recente agitação por causa da fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre pessoas com transtornos mentais - "problemas de parafusos", disse Lula - dominou as redes e mostrou como é quase impossível manter o bom debate e ampliar o conhecimento a respeito dessas temáticas.

As afirmações do presidente, profundamente equivocadas, sobre as quais ele pediu desculpas, e as reações nas redes, nos comentários, misturaram temas e entrelaçaram características que são completamente distintas.

Parece impossível manter um debate de boa qualidade na rede social sobre as pautas das pessoas com deficiência se a fonte da informação é mais interessante que o tema das conversas.

O ônus de viralizar é o xingamento e o bônus do anonimato é o bom diálogo.

Qual você prefere?