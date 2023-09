Temáticas da população com deficiência precisam de mais espaço na grande imprensa.

O blog Vencer Limites completa 11 anos nesta segunda-feira, 11 de setembro de 2023.

A primeira reportagem foi publicada às 11h de 11/9/2012, com o título 'Pessoa com deficiência, no Brasil, é um não cidadão'.

O que mudou?

Em mais de uma década de trabalho ininterrupto, são mais de duas mil matérias, artigos, comentários, análises sobre diversidade e inclusão, denúncias de desrespeito aos direitos da população com deficiência, o combate ao capacitismo, sem apelações ou exemplos de superação, investindo na informação de qualidade para quebrar as barreiras e derrubar os obstáculos que perpetuam a exclusão.

O blog Vencer Limites existe para defender a dignidade das pessoas com deficiência, com a estrutura do jornalismo profissional aplicada na produção de notícias que ampliam o conhecimento a respeito da nossa realidade, na cobrança de explicações do poder público e esclarecimentos à sociedade.

Agradeço ao Grupo Estado, portal Estadão, jornal O Estado de S. Paulo e Rádio Eldorado pela confiança e parceria.

Vamos em frente!