Vencer Limites na Rádio Eldorado completa 2 anos

Temáticas da população com deficiência precisam de mais espaço na grande imprensa.

A coluna Vencer Limites no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3 SP), completa 2 anos nesta quinta-feira, 14/9/23.

É um importante lugar de comentários, análises e críticas sobre a diversidade, com prioridade para as temáticas da população com deficiência em um espaço de credibilidade e dedicado a todos os assuntos urgentes do País.

Na estreia, em 14/9/21, o tema foi a invisibilidade das pessoas com deficiência e as informações imprecisas a respeito do tamanho desse universo no Brasil.

Pessoas com deficiência estão em todas as pautas, de todas as editorias, e têm de ser parte de todas as discussões. Inclusão não é benevolência, mas uma obrigação da sociedade.

Agradeço a âncoras, produção, equipe técnica e direção da Eldorado, assim como ao Grupo Estado, portal Estadão e jornal O Estado de S. Paulo, pela confiança e parceria.

Vamos em frente!