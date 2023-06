"Você nunca saberá como é difícil ser eu"

Dani Guedes é a 'Sra. X' e Maria Clara Haro é a 'Srta. Y'.

A atriz Dani Guedes joga a própria vida para o palco em uma discussão sobre inclusão e a insegurança feminina quando a mulher é acometida por uma doença rara e adquire deficiências.

"O olhar no espelho, as angústias em relação ao 'normal' imposto pela sociedade e as dúvidas internas", diz Dani, protagonista de 'Stronger - a mais forte', que estreia neste sábado, 3, em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso.

Adaptação de 'The Stronger', peça de 1889 do dramaturgo sueco August Strindberg, o espetáculo do autor e diretor Ricardo Leitte traz duas personagens, Sra. X e Srta. Y, mulheres que trocam segredos, angústias e medem forças em uma noite fria de Natal, enquanto estão isoladas no depósito de uma loja de departamentos de Nova York em 1950, época de total invisibilidade para as aflições femininas.

Dani Guedes é uma mulher com deficiência.

Continua após a publicidade

Dani Guedes se tornou uma mulher com deficiência em 2018, após a inserção de 24 pinos na coluna e a perda da glândula hipófise.

"Mulheres com doenças raras ou que têm filhos com doenças raras são abandonadas pelos parceiros e jamais conseguem retornar ao mercado de trabalho, têm suas vidas destruídas pela falta de inclusão e conhecimento. Sabemos que a arte salva e essas mulheres precisam dela para terem suas vidas dignas. Eu poderia fazer teatro mesmo que todo meu corpo não reagisse mais, apenas com o piscar dos meus olhos", afirma a atriz.

Sra. X, personagem de Dani Guedes, também tem pinos e metais que combatem uma escoliose, e retrata os abalos emocionais da mulher que lida com condições invisíveis de saúde, autoestima, medo, abandono, depressão e ansiedade. É a única que fala, ao contracenar com a Srta. Y, interpretada pela atriz Maria Clara Haro.

"Você fica aí na esperança de ler sobre alguém que tenha adquirido uma doença rara, sobre alguém que tenha sofrido um acidente e não pode mais andar sem apoio, sobre alguém que tenha doença de addison. Você sabe o que é isso? Não né... tem o corpo reto, a hipófise intacta, não incha por tomar corticoides...você nunca saberá como é difícil ser eu", declara a Sra. X.

FICHA TÉCNICA:

Continua após a publicidade

Espetáculo: 'Stronger - a mais forte'

Elenco: Dani Guedes e Maria Clara Haro

Direção: Ricardo Leitte

Preparação de Elenco: Guilherme Gila

Texto: August Strindberg

Adaptação: Ricardo Leitte

Produção: Dani Guedes, Maria Clara Haro e Guilherme Gila.

Continua após a publicidade

Técnico de Luz e Som: Fernando Pereira

Companhia: Teatro Raro

Local: Teatro Sérgio Cardoso, Sala de Ensaio 1

Capacidade: 42 lugares

Endereço: Rua Rui Barbosa, n° 153, Bela Vista, São Paulo

Datas: 3 a 25 de junho,

Horários: sábado às 18h e domingo às 15h

Continua após a publicidade

Ingressos (Sympla): R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 20 (ingresso amigo)

Duração: 70 minutos

Classificação etária: 14 anos

Acessibilidade: Sessões com interpretação em Libras todas as quartas-feiras

Marketing e assessoria: Guilherme Gila

Duas personagens, Sra. X e Srta. Y, trocam segredos e angústias, e medem forças.