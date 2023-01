Vettel vai largar dos boxes no GP dos EUA

O tetracampeão mundial Sebastian Vettel, da Red Bull, vai começar o Grande Prêmio dos Estados Unidos, no domingo, dos boxes por causa de uma penalidade devido ao motor, disseram os organizadores da Fórmula 1 nesta sexta-feira. O alemão, que está fora da disputa pelo título e vai deixar a Red Bull no final do ano, usou o sexto composto de pneus completo da temporada no treino livre desta sexta-feira. Isso é mais do que as regras permitem e agora ele é obrigado a largar do pitlane. Com o anúncio, Vettel não tem nada a ganhar no treino classificatório de sábado, uma vez que vai largar atrás dos 18 carros, com a ausência das equipes Caterham e Marussia por razões financeiras. No entanto, o chefe da Red Bull, Christian Horner, garantiu aos fãs que o piloto fará uma aparição limitada na pista norte-americana. (Reportagem de Alan Baldwin)