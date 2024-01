Viaturas ficam submersas em batalhão da polícia durante temporal no Rio; veja

Viaturas da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram afetadas por alagamentos que atingiram os pátios dos locais onde estavam estacionadas, na zona norte do Rio. A cidade e municípios da Baixada Fluminense registraram enxurradas decorrentes do temporal que caiu sobre a região entre a noite do sábado, 13, e a madrugada do domingo, 14.

Gravações divulgadas pelas redes sociais mostram as viaturas embaixo d’água por conta do temporal. Em nota, a Polícia Militar informou que o comando da Corporação “trabalha para recuperar as instalações do 9° BPM, que foram atingidas pela inundação durante as chuvas do último sábado”.

Viaturas da Polícia Militar (à esquerda) e Polícia Federal (à direita). no Rio de Janeiro, ficaram embaixo d'água por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado fluminense. Foto: @noticiastereOfc/Reprodução

A PM afirma também que “não houve perda de capacidade operacional”, e que os agentes do batalhão seguem “atuando normalmente neste domingo em toda a sua área de policiamento”.

A Polícia Rodoviária Federal do Rio afirmou que, “devido às fortes chuvas no Estado, houve alagamento na sede da Superintendência” do órgão, e que somente danos materiais foram constatados após acionamento do gabinete de crise.

Assim como a Polícia Militar, a PRF afirma que as atividades seguem normalmente. “Os serviços de policiamento e fiscalização das rodovias federais seguem inalterados, a fim de garantir a segurança dos usuários e fluidez no tráfego das vias”, afirmou em nota.

Os temporais que atingem o Estado já provocaram a morte de 11 pessoas, além de desaparecimentos e uma série de alagamentos e transbordamentos em diferentes municípios da Baixa Fluminense, como São João do Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu.