Vídeo: Antonov, maior avião de cargas do mundo, pousa no Rio

O Antonov An-124, maior avião de cargas em operação no mundo, retornou ao Brasil. A aeronave pousou neste sábado, 28, no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

O "gigante dos céus", que possui 69 metros de comprimento e capacidade para transportar até 150 toneladas de carga, trouxe equipamentos para a operação da indústria de óleo e gás fluminense. Antes de chegar ao Rio, ele partiu no dia 26 de Hong Kong, na China, e fez uma escala técnica de reabastecimento e descanso da tripulação em Mombaça, no Quênia.

O avião já deve decolar e deixar o País neste domingo, 29, com destino a Houston, nos Estados Unidos, após descarregar todos os equipamentos.

Antonov An-124 pousou no Brasil em 28 de setembro e vai embora no domingo, 29 Foto: RioGALEÃO/Divulgação

“A chegada do Antonov ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro reforça o papel do RioGaleão como motor da economia e hub estratégico no Brasil para operações logísticas de grande porte, além de validar a eficiência e confiança de nossos clientes e parceiros para voos cada vez mais desafiadores”, comenta Leandro Lopes, gerente comercial do RioGaleão Cargo, por meio de nota.

Antonov pode transportar 150 toneladas

Projetado na década de 1980 pelo escritório de design ucraniano Antonov, o An-124 possui 69 metros de comprimento e capacidade para transportar até 150 toneladas de carga. Seu trem de pouso, com 24 rodas, permite operações em pistas de asfalto, terra, grama e neve.

Além disso, a aeronave é equipada com um sistema que permite que ela “se ajoelhe”, facilitando o carregamento direto do pátio.

Antonov é equipado com 24 rodas no trem de pouso e conta com um sistema que permite que ele "se ajoelhe", facilitando o carregamento direto do pátio Foto: RioGALEÃO/Divulgação

Originalmente projetado para apoio em ações militares e humanitárias, o An-124 hoje realiza missões logísticas de grande porte em todo o mundo, sendo requisitado para transportar cargas que não cabem em aviões convencionais.

O Galeão geralmente recebe o Antonov por contar com a maior pista de pouso e decolagem do Brasil, com mais de 4 quilômetros de extensão, além de uma infraestrutura robusta para receber aeronaves desse porte. A última vez que uma aeronave deste modelo pousou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro foi em dezembro de 2020.