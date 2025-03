Vídeo: Carro capota a 140 km/h em competição em SC, rodopia no ar e piloto sai do veículo andando

Um acidente impressionante chocou o público durante a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo de 2025, em Joaçaba, Santa Catarina, no sábado, 8. O carro em que estava o piloto amador Cristiano Possobon, de 38 anos, capotou logo na primeira curva do circuito. O veículo, que estava a 140 km/h, girou no ar diversas vezes, mas o piloto não sofreu nenhum ferimento.

Um vídeo da competição registrou o exato momento em que o carro perde o controle e atinge a lateral da pista. Ao Estadão, Cristiano relatou que tinha feito uma largada ruim e tentou recuperar a primeira colocação na curva, mas o carro “apontou antes do esperado”. Experiente, o piloto tentou corrigir a manobra no volante, mas foi tarde demais.

Cristiano Possobon na corrida de sábado, 8, momentos antes do acidente Foto: Arquivo Pessoal

"Quando eu percebi que ia capotar, eu simplesmente me firmei com os pés e as mãos e esperei o carro parar de girar. Mantive a calma, desliguei a chave geral do carro e aguardei o resgate chegar. Fiquei totalmente consciente e lúcido em todo momento", detalhou. Apesar da gravidade, Cristiano relata que havia seguido todos os protocolos de segurança e não teve ferimentos. "Não tive nenhuma sequela, apenas dores no corpo devido ao cinto de segurança e banco estarem bem apertados, justamente para não ter riscos maiores".

O carro, no entanto, ficou destruído. Cristiano procura novos patrocinadores para voltar a competir e terminar o circuito de 2025. “Automobilismo é o que me dá alegria e emoção na vida”. O acidente não foi o primeiro sofrido pelo piloto amador, que compete no automobilismo desde 2011.

“Este tipo de acidente é comum. Como os carros são rápidos e, por ser uma pista de terra, qualquer erro ou ação mal controlada pode ocasionar essas saídas de pista ou capotamentos”, completou.

O Autódromo Cavalo de Aço, em Joaçaba, tem uma das pistas de terra com maior velocidade média do País, cerca de 110km/h. “Qualquer escapada de pista pode ocasionar um acidente de grandes proporções”. Cristiano reforça que a pista recebe manutenções regulares e os pilotos precisam seguir protocolos rígidos de segurança.

