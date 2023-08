Visto americano: espera aumenta em SP e em mais duas capitais; Rio tem a menor fila

A fila de espera para a entrevista para quem deseja tirar o visto americano para turismo e negócios (B1/B2) teve ligeira alta em São Paulo no último mês. Agora, quem planeja viajar para os Estados Unidos precisa esperar pelo menos 262 dias para ir ao consulado na capital paulista. No início de julho, a espera era de 251 dias.

O aumento da fila também foi registrado em outras duas representações consulares dos Estados Unidos no País. Porto Alegre viu a espera aumentar oito dias, e com isso a capital gaúcha passou a ter a fila mais longa entre os cinco postos existentes no Brasil. Por lá, o agendamento demora 281 dias a partir da solicitação.

Tempo de espera para solicitação de visto americano*

Porto Alegre - 281 dias (eram 273);

São Paulo - 262 dias (eram 251);

Brasília - 182 dias (eram 154);

Recife - 164 dias (eram 296);

Rio de Janeiro- 108 dias (eram 126).

*Com base na fila em 2 de agosto de 2023.

O maior aumento, contudo, foi registrado em Brasília. No início de julho, o sistema permitia agendamento para cerca de cinco meses (154 dias); agora, é preciso esperar um mês a mais: 182 dias.

Em contrapartida, duas capitais conseguiram enxugar a fila. Quem agenda no Rio de Janeiro consegue vaga em 108 dias, 18 a menos do que no mês passado. E a maior queda foi registrada no Recife, que viu o prazo cair de 296 dias para 164. A representação em Pernambuco possuía a espera mais longa há cerca de um mês, e agora é a segunda menos extensa.

Continua após a publicidade

Movimentação no Consulado dos Estados Unidos na Rua Henri Dunat, em São Paulo; fila aumentou nos últimos meses. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O Brasil passa pela maior demanda por vistos para os Estados Unidos em todos os tempos. Em média, seis mil são processados todos os dias nas cinco representações consulares existentes do País. Ao todo, 1,2 milhão de vistos para entrar nos EUA deverão ser processados até o fim deste ano no País.