Voo de Miami é desviado para Belém após passageiro agredir mulher e ameaçar tripulação

A Polícia Federal (PF) prendeu no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, um homem que teria agredido a mulher e ameaçado tripulantes dentro de um avião que havia partido de Miami, nos Estados Unidos, no último sábado, 3. A viagem tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará, mas, por causa da confusão e do comportamento do passageiro, os pilotos tiveram que desviar a rota e aterrissar na capital paraense.

Conforme a PF, o passageiro é brasileiro com cidadania norte-americana. Ele estaria aparentemente embriagado e teria dado um tapa na mulher durante a viagem, além de ameaçado de morte um dos comissários. A mulher foi ouvida pelos agentes da Polícia Federal e pediu medida protetiva de urgência contra o marido. As identidades dos envolvidos não foram informadas

Polícia Federal prendeu homem que teria agredido a mulher e ameaçado tripulantes dentro de avião. Foto: Polícia Federal/Divulgação

Comissários do voo relataram que o passageiro apresentava sinais de embriaguez e irritabilidade antes mesmo da decolagem. Como exemplo do comportamento inadequado, citaram que o passageiro teria xingado tripulantes, urinado no chão do banheiro, gritado e ofendido as pessoas com falas preconceituosas. "Ao ser orientado a mudar o comportamento, sob pena de ser retirado da aeronave pela Polícia Federal ao aterrissar, ele ameaçou de morte o comissário", informou a Polícia Federal em nota.

A companhia aérea preencheu o formulário de retirada de passageiro. A empresa descreveu que ele estava embriagado, proferindo discurso de ódio e que teria dirigido ameaças de morte e falas homofóbicas contra a tripulação, além de agredido a esposa.

Após ser retirado da aeronave e autuado em flagrante, o passageiro foi encaminhado ao Sistema Penal. Sua mulher ficou em Belém, onde foi ouvida pela PF e liberada para seguir viagem. Após o desvio não programado, a aeronave seguiu para Fortaleza.