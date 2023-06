‘Vozes da Mobilidade’ premia bons exemplos em cinco categorias

O Vozes da Mobilidade, entregue durante o Summit Mobilidade 2023, premiou pessoas e projetos inovadores, escolhidos por uma banca do Estadão.

Na categoria Diversidade É meu Lema, o vencedor foi o Mulheres em MOOVEmento. Durante o mês de março, foram publicados conteúdos e vídeos sobre a vivência de mulheres no trânsito, com o lema “Deixando pra trás estereótipos de quinta”.

Em Inclusão e Diversidade, o destaque foi para o Instituto Social A Caminho da Escola, que transporta alunos com deficiências, gratuitamente, até a escola, no Mato Grosso do Sul.

Marcus Brier recebeu o prêmio em nome da Stellantis Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Já a Autopass – Plataforma Top foi premiada em Inovação, com seu modelo de bilhetagem que traz diferentes soluções em um único cartão, com novas formas de controle, pagamento e acesso via celular.

Na categoria Mobilidade Consciente, ganhou a Stellantis, que tem o compromisso de ser carbono neutra até 2038, com a implementação do plano Dare Foward 2030 na América do Sul.

Por fim, em Novas Tecnologias, venceu o Mobivinhedo, app que rastreia a chegada e saída de alunos e permite fazer reserva antecipada no transporte público.

Continua após a publicidade

Confira os ganhadores em cada categoria.

Diversidade É meu Lema: Mulheres em MOOVEmento

Inclusão e Diversidade: Instituto Social A Caminho da Escola

Inovação: Autopass – Plataforma TOP

Mobilidade Consciente: Stellantis

Novas Tecnologias: Mobivinhedo