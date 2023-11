Cannes Lions abre inscrições para 2024

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil, anuncia que o Cannes Lions está lançando sua 71ª edição, que será realizada de 17 a 21 de junho de 2024 em Cannes, na França. Entre as inovações planejadas para o próximo ano, uma variedade de novas iniciativas e tipos de passes proporcionarão um equilíbrio de oportunidades para que todos possam participar do Festival em junho.

Em uma nova iniciativa que prioriza o apoio a comunidades sub-representadas e carentes para participar do Festival, qualquer organização poderá se candidatar a passes gratuitos, com prioridade para instituições de caridade registradas, organizações sem fins lucrativos e organizações de propriedade diversificada. No total, serão fornecidos passes gratuitos no valor de 1 milhão de euros, com alocações baseadas em um sistema de pontuação de elegibilidade. Frank Starling, diretor de DEI da LIONS, disse: “Trata-se de promover a equidade e aumentar a acessibilidade para que todos na comunidade criativa global tenham a oportunidade de participar e se beneficiar das possibilidades de progresso que o Cannes Lions traz, tanto em nível pessoal quanto comercial”. As inscrições para a iniciativa serão abertas em dezembro.

Outras opções de passes serão oferecidas para 2024. Entre elas está o Start-Up Pass, que oferecerá a pequenas empresas e indivíduos a oportunidade de acessar o Festival. Um novo Connector Pass também estará disponível para os participantes focados em networking. Simon Cook, CEO da LIONS, disse: “Estamos constantemente desenvolvendo a oferta do Cannes Lions para atender às necessidades em constante mudança do nosso público diversificado. Temos o compromisso de oferecer maior acesso ao Cannes Lions e atender às diferentes necessidades e circunstâncias de nossa comunidade global”.

Nesta semana, o Cannes Lions também abriu sua Call for Content, que recebe propostas de qualquer pessoa, em qualquer lugar. As inscrições serão aceitas até 5 de janeiro de 2024. Jenni Middleton, editora-chefe e vice-presidente sênior de conteúdo do LIONS, disse: “A criatividade pode vir de qualquer lugar. Nossa chamada aberta para conteúdo garante que forneçamos uma plataforma global e é por isso que queremos que nossas plataformas estejam abertas para que o maior número possível de vozes entre.” As inscrições para falar no palco podem ser feitas por meio do portal de conteúdo dedicado.

O conteúdo e as ativações do Festival de 2024 continuarão a se concentrar na criatividade, com o último dia do Festival mais uma vez dedicado a colocar o foco no trabalho. Além disso, com a análise do Festival de 2023 mostrando que o “Impacto Criativo” foi o fluxo de conteúdo mais bem avaliado, a agenda do próximo ano se baseará nisso e continuará a fornecer o caso de negócios para a criatividade, garantindo que a comunidade global saia com as ferramentas e os recursos necessários para a criatividade.

No próximo ano, haverá a continuação da Bolsa de Estudos LIONS. Criada para apoiar a próxima geração de talentos, a bolsa de estudos oferece a 10 jovens de todo o mundo uma vaga totalmente financiada nas Academias de Criativos e de Profissionais de Marketing de Marcas do Cannes Lions, que acontecem durante o Festival em junho. Kateryna Kononenko, que fez parte do programa de bolsas de 2023, disse que a Academia a “elevou como profissional de marketing de marca”. Descrevendo a experiência, ela disse: “É intenso. É emocionante. É inimaginavelmente perspicaz e inspirador”.

Além disso, no próximo ano, o Festival receberá seu décimo grupo de mulheres em seu programa de aceleração de talentos totalmente financiado para mulheres, o See It Be It. O programa foi fundado em 2014 pelo Cannes Lions com a missão de alcançar uma representação igualitária de gênero de diretores criativos e líderes em todo o setor global. Até o momento, 124 mulheres participaram do See It Be It, e muitas ex-alunas progrediram para cargos de liderança, ganharam prêmios Lions e atuaram como juradas do Cannes Lions. As inscrições para o programa estão abertas até 8 de janeiro de 2024 e podem ser feitas aqui.

As inscrições para o Prêmio Cannes Lions serão abertas em 18 de janeiro de 2024. Recentemente, foi anunciado o lançamento do Luxury & Lifestyle Lions, que reconhece a transformação significativa e a ruptura do marketing criativo das marcas no espaço do luxo. Como parte das atualizações dos prêmios do próximo ano, o Mobile Lions será retirado. Mais informações sobre as atualizações e mudanças nos Leões podem ser encontradas aqui.

Para obter mais informações sobre os passes para o Festival de 2024, bem como sobre o See It Be It e a Bolsa de Estudos do LIONS, acesse www.canneslions.com.

Para mais informações ou dúvidas:

Clélia Salgado - clelia.salgado@estadao.com