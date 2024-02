Cannes Lions lança Masterclass global para capacitação criativa no Young Lions Competition

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil, acaba de compartilhar a novidade lançada pela organização internacional, a primeira Masterclass virtual da premiação global do Young Lions. Na próxima segunda-feira, 05, no mesmo dia do encerramento das inscrições do Young Lions Brazil 2024, jovens de todo mundo poderão assistir palestras inéditas com um conteúdo voltado para quebra de normas e preparação para o futuro de sua carreira criativa.

Intitulada ‘Capacite seu processo criativo, supere o medo e prospere nas competições do Young Lions 2024′, a masterclass poderá ser acessada em qualquer localidade a partir das 12h GMT - 9h no Brasil - e de forma gratuita. Ao longo dela são abordados os tópicos:

O que são as competições do Young Lions;

Como prosperar durante sua competição local;

O que é preciso para ganhar um Lions, de vencedores anteriores;

Como enfrentar o mundo criativo em constante mudança;

Os próximos passos para qualquer pessoa com 30 anos, ou menos, interessada nas competições do Young Lions.

Para todos que não conseguirem participar, o conteúdo ficará gravado e poderá ser acessado a partir de 8 de fevereiro, e os interessados em participar ao vivo podem se inscrever no link: https://www.canneslions.com/initiatives/competitions/the-young-lions-competitions-live-masterclass-2024

Para mais informações sobre a competição no Brasil:

contato@younglionsbrasil.com.br