Cinco brasileiros estão entre os jurados e presidência de júri do Prêmio WARC América Latina 2024

O Estadão, parceiro oficial do Cannes Lions no Brasil, compartilha o nome dos jurados selecionados para compor a banca de júri do WARC Awards for Latin America 2024, em associação com o LIONS. Celebrando o marketing com brilhantismo estratégico e impacto efetivo, esta competição regional será julgada rigorosamente pelos principais especialistas do setor das agências e marcas globais e locais de maior renome.

John Bizzell, líder de prêmios da WARC, disse: “Para julgar as melhores campanhas de marketing estratégicas e eficazes da América Latina, reunimos um grupo estelar de profissionais extremamente experientes e altamente respeitados de toda a região para trazer conhecimento especializado e visão cultural para o processo de julgamento.”

Nas categorias de Brand Purpose, Business-to-Business, Cultural Impact, Customer Experience, Instant Impact, Long-term Growth, os nomes anunciados foram:

- Sean Summers, Diretor de Marketing, Mercado Libre, Uruguai - presidente do júri

- Alan Cruz, Diretor de Estratégia, Ogilvy, Honduras

- Aloisio Pinto, Diretor de Estratégia, Dentsu Creative, Brasil

- Carlos Rojas, CEO, IPG Mediabrands, México

- Gilda Valle, Diretora de Estratégia, Garnier BBDO, Equador

- Helena Bertho, Diretora Global de Diversidade e Inclusão, Nubank, Global

- Juliana Suso, Diretora de Sustentabilidade, ISA, Colômbia

- María José Ezquerra, CEO, Havas, Argentina

Já nas categorias de Channel Integration, Channel Pioneer, Partnerships & Sponsorships, Path to Purchase, Use of Data, os selecionados são:

- Carolina Sandoval Villamil, Diretora de Mídia, Haleon, EMEA e LATAM - presidente do júri

- Carolina Cuneo, Diretora de Marca e Publicidade, GFK NIQ, LATAM

- Daniel Gimeno, Diretor de Planejamento Estratégico, Omnicom Media Group, Equador

- Deh Bastos, Diretor Executivo de Criação, MAP Brasil, Brasil

- Diogo Bobsin, Diretor de Dados Criativos, Artplan, Brasil

- Juan Patti, Diretor de Comunicações de Marca e Marketing Digital LAC, Bacardí Latin America, Panamá

- Miguel Angel Reca, CEO, Anunciar Media Agency, Argentina

- Nonora Elmudesi, CEO, Ogilvy, República Dominicana

- Patricio Shilton, Diretor de Crescimento, UM, LATAM

E por último, na categoria inédita de Strategic Thinking:

- Daniel Wakswaser, diretor de marketing da Ambev, Brasil - presidente do júri

- Carla Mc Closkey, Diretora de Estratégia, McCann Worldgroup, México

- Ian Black, CEO, New Vegas, Brasil

- Juan Pedro Mc Cormack, CEO, Dentsu, LATAM

- Mar Frutos, Vice-Presidente de Criação, El Taier DDB Centro, Guatemala

- Patricia Mauchi, Diretora de Crescimento, EssenceMediacom, LATAM

- Ricardo Aros, Diretor de Estratégia, MIA LATAM / WOLF BCPP, Chile

Segundo o Estadão, os jurados concederão prêmios de Ouro, Prata e Bronze nas 12 categorias. Eles serão orientados pelas estruturas do WARC/LIONS Creative Effectiveness e do B2B Effectiveness Ladders, que fornecem uma referência consistente e universal.

Os presidentes dos júris de todos os prêmios regionais - Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, América Latina e América do Norte - formarão um superjúri para conceder o tão procurado Grands Prix, o reconhecimento máximo do sucesso do marketing, selecionado entre todos os Golds regionais.

Mais informações sobre o Prêmio WARC e as biografias dos jurados aqui. Faça o download do pacote de inscrição aqui.

As principais datas do Prêmio WARC 2024 são:

- Prazo de inscrição: 6 de fevereiro de 2024

- Anúncios dos vencedores da América Latina e de outras regiões: 20 a 25 de maio de 2024

- Anúncio dos vencedores do Grande Prêmio Global: Semana do Lions de Cannes 2024

Dúvidas entrar em contato com Clélia Salgado - clelia.salgado@estadao.com