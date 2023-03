Festival de Criatividade Internacional lança o LIONS Scholarship, programa de suporte à nova geração

Cannes Lions: maior evento global dedicado à criatividade para marcas (Soraya Ursine/Estadão) Foto: Estadão

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil, compartilha a novidade lançada pela organização, o LIONS Scholarship - idealizado tem como intuito apoiar a próxima geração de talentos criativos. A iniciativa será destinada a jovens do mundo todo, com menos de 30 anos, que poderão se inscrever em duas academias: a Brand Marketers e a Creative Academies.

O projeto acompanha uma série de programas de talentos que fazem parte do esforço do LIONS para oferecer mais oportunidades para grupos sub-representados e incentivar a diversidade de gênero, raça, cor, etnia e demográfica. As despesas serão custeadas de forma integral pelo LIONS.

Simon Cook, CEO da LIONS, disse: “Passamos 70 anos ajudando a moldar carreiras, promover conexões e alavancar o poder da criatividade em escala global. Como parte de nossa missão de apoiar aqueles que estão “em formação” e impulsionar o progresso das pessoas, estamos abrindo o Festival para mais de 130 pessoas de grupos tradicionalmente sub-representados nas indústrias criativas.

No que se refere às Academias serão disponibilizadas 10 vagas, sendo cinco para a Brand Marketers Academy onde os interessados devem atuar na área de marketing junto ao cliente (Gerentes de marca e marketing, profissionais de marketing digital, diretores de marketing, gerentes de mídia social, entre outros); e cinco oportunidades para ingressar na Creative Academy, onde os profissionais das áreas de criação e comunicação (Diretores de arte, redatores, designers gráficos/UX, diretores, jornalistas, entre outros) podem se inscrever.

O que está incluso?

· Passe de delegado para a semana inteira de Cannes Lions Festival;

· Reembolso total de viagens econômicas para Cannes, França;

· Acomodação durante a semana do Festival;

· Traslados para o aeroporto de Nice;

· Diárias de €50 por dia para cobrir dados móveis(internet), alimentação e despesas de emergência.

Elegibilidade

· O programa está disponível para pessoas menores de 30 anos, porém com idade mínima de 18 anos. Será necessária a comprovação da idade.

· As LIONS Academies são apresentadas em inglês.

· Os candidatos devem ter mínimo de 18 meses de experiência profissional em uma função listada acima.

Como se inscrever?

· Os interessados devem acessar o link https://www.canneslions.com/initiatives/lions-scholarship

· Cumprir as seguintes tarefas exigidas pela organização

A. Descreva o que a criatividade significa para você? (250 palavras no máximo)

B. Um vídeo de 2 minutos contando ‘Quem é você?” e porque merece um espaço na LIONS Academies. O vídeo deve ser gravado em inglês e com duração de inglês 2 minutos no máximo.

C. Enviar uma Carta de Recomendação com no máximo 500 palavras redigida pelo Gestor, Diretor de talentos da empresa onde trabalha, Executivo sênior de sua empresa ou um ex-formado da LIONS Academy.

Nesta edição de 70 anos do Festival a organização está disponibilizando 130 vagas ao evento e outros programas de talentos que estão sendo liderados por comunidades que foram projetadas em parceria à indústria criativa global, incluem o See it Be It, The Black Executive CMO Alliance para trazer futuros líderes do The BECA Playbook para Cannes; passes de cortesia para os ganhadores do Programa PerifaLions, voltado para criativos das periferias brasileiras; apoio à iniciativa #CannesForAll, lançada pela Brixton Finishing School, DigiLearning Foundation e Lollipop Mentoring, com acesso ao Festival para seus 12 talentos; e uma parceria contínua com Cephas Williams para fornecer ao talento negro.

Para mais informações: clelia.salgado@estadao.com