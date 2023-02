31/07/2022 ECONOMIA Festival Internacional de Criatividade de Cannes / CANNES LIONS - CREDITO CANNES LIONS / REPRODUCAO

Brasil, fevereiro de 2023 - O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil, anuncia o Cannes Lions Awards - Brasil Briefing. O webinar acontecerá no dia 08 de março, a partir das 11h e terá Agata Jendrzejek, Content Leader do LIONS, como mediadora. A executiva trará orientações e dicas sobre como obter sucesso com os trabalhos inscritos na maior premiação de criatividade no mundo, o Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade.

O Cannes Lions Awards - Brasil Briefing tem o objetivo de auxiliar os inscritos com a divulgação de estudos sobre o processo criativo dos projetos vencedores, incluindo uma celebração de cases nacionais e insights do desempenho do Brasil no festival em edições passadas.

Uma das novidades que serão discutidas este ano, é a introdução da categoria Entertainment Lions For Gaming no Cannes Lions, mostrando as formas criativas com que a jogabilidade e a poderosa comunidade em torno dela têm sido utilizadas pelas marcas para fazer a diferença.

O encontro ainda contará com um bate-papo especial sobre a importância dos prêmios e o efeito de ganhar um Leão, com a participação de três grandes profissionais brasileiros: Felipe Simi, Founder/CEO e CCO da SOKO; Samantha Almeida, Director of Diversity and Content Innovation da Globo; e Sérgio Gordilho, Co-Presidente e CCO da Africa.

As inscrições para o evento podem ser realizadas através do link https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rmEdFvhcTJKqkZxr_ibowQ

Informações: clelia.salgado@estadao.com