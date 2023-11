WARC lança Marketer’s Toolkit 2024 e fornece suporte estratégico para planejamento

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil, anuncia que a WARC, empresa pertencente ao mesmo grupo do Festival, lançou hoje o The Marketer’s Toolkit 2024.

Fornecendo aos profissionais de marketing suporte estratégico para planejamento e tomada de decisões no próximo ano, o relatório é baseado na pesquisa de tendências GEISTE de propriedade da WARC, em insights de mais de 1.400 profissionais de marketing em todo o mundo e em entrevistas individuais com líderes de marketing. A polarização sócio-política, o potencial da Gen AI, a masculinidade em crise, a “lavagem desportiva” e a sustentabilidade baseada na comunidade são as cinco principais tendências identificadas pela WARC que irão perturbar as práticas de marketing globais existentes em 2024. Confira uma amostra gratuita do relatório, disponível para download aqui.

Informações em português: clelia.salgado@estadao.com

Sobre a WARC

Há mais de 35 anos, a WARC tem impulsionado o segmento de marketing, fornecendo evidências, experiência e orientação rigorosas e imparciais para tornar os profissionais de marketing mais eficazes. Através de quatro pilares - Estratégia WARC, WARC Creative, WARC Media, WARC Digital Commerce - seus serviços incluem mais de 100.000 estudos de caso, guias de melhores práticas, documentos de pesquisa, relatórios especiais, dados de tendências publicitárias, notícias e artigos de opinião, bem como prêmios, eventos e serviços de consultoria. A WARC opera em Londres, Nova York, Cingapura e Xangai, atendendo uma comunidade de mais de 75.000 profissionais de marketing em mais de 1.300 empresas em mais de 100 mercados e colabora com mais de 50 parceiros do setor.

WARC é uma empresa Ascential. A Ascential fornece informações especializadas, análises, eventos e otimização de comércio eletrônico para as principais marcas de consumo do mundo e seus ecossistemas. Nossos negócios de classe mundial melhoram o desempenho e resolvem os problemas dos clientes, fornecendo informações imediatamente acionáveis e pensamento visionário de longo prazo em comércio digital, design de produtos, marketing e serviços financeiros e de varejo. Com mais de 3.800 funcionários nos cinco continentes, combinamos experiência local com uma presença global para clientes em mais de 120 países. A Ascential está listada na Bolsa de Valores de Londres.