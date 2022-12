Lula e o jogo duro no Congresso

O primeiro impulso do novo governo Lula na área econômica é o que está no DNA do PT: é mais intervenção e tentativa de desmonte de várias políticas em vigor para estabelecer outras. Se a troca é boa ou ruim, não importa aqui.

Ou seja, a ideia não é governar com forças plurais, como o presidente eleito parecia indicar logo depois das eleições. No entanto, as coisas tendem a ser mais complexas do que Lula parecia imaginar.

A primeira grande virada do jogo seria a subversão do teto de gastos. Vai acabar saindo, mas não nas proporções pretendidas. A Câmara dos Deputados examinará a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição na próxima terça-feira, 20, segundo Arthur Lira (PP-AL). Mas a tendência é de corte do total previsto de R$ 145 bilhões e de redução do prazo de validade da PEC para apenas um ano.

O novo governo pretende afrouxar a Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) para ganhar mais centenas de cargos na administração pública e aumentar em duas vezes e meia a verba das estatais destinada à publicidade. Arrancou tudo isso em tramitação recorde na Câmara e seguiu para discussão no Senado. Mas as coisas ainda podem ir além. Há propostas em avaliação para retirar da lei o trecho que proíbe lideranças sindicais de assumir cargos em empresas públicas.

O novo governo quer mudar muita coisa também em pontos da reforma trabalhista sancionada no período Temer. Já avisou que acabaram as privatizações e que, além de alterar o plano estratégico da Petrobras, pretende obrigá-la a investir em refinarias e a “abrasileirar os preços dos combustíveis”. E parece que tem intenção de revogar os decretos que definiram o marco regulatório do setor de saneamento.

Do que se viu até agora, transparece que Lula assumirá com menos força política do que imaginava ter a partir da pilha de 60 milhões de votos obtidos nas eleições e do impacto no campo inimigo do “você perdeu, mané”. Muitos políticos não tiveram renovação do seu mandato. Mesmo assim, os líderes do Congresso vêm pondo obstáculos às pretensões do presidente eleito.

O presidente eleito Lula tem encontrado resistência por parte dos líderes do Congresso. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Outra restrição, desta vez técnica, ao desempenho da economia é o estrangulamento das contas públicas. O governo Lula terá pela frente um rombo muito maior, a ser coberto com aumento da dívida que, por sua vez, elevará mais a dívida, pelos juros elevados que os títulos do Tesouro terão de pagar. A tendência é de uma economia em recessão e de queda dos preços das commodities, portanto, de certa quebra de arrecadação que também deverá ser prejudicada com redução da receita extra, com dividendos e royalties.

O presidente Lula tem repetido que política social não pode olhar para equilíbrio fiscal. Ele não parece ter percebido que é o contrário que conta: quanto mais forte for a situação fiscal, melhor e mais abrangente poderá ser a política social.

Não vai aqui nenhuma qualificação do que seja certo ou errado. Vai apenas a checagem das principais tendências para o que der e vier.