A maior erupção solar desde 2017 acaba de ser lançada do Sol

THE WASHINGTON POST - Às 12h02, horário da costa leste dos Estados Unidos, na última quinta-feira, 14, ocorreu uma enorme erupção solar de classe X - a mais intensa. Foi a mais forte do atual ciclo solar dos últimos 11 anos e a mais poderosa observada desde 10 de setembro de 2017.

As erupções solares são intensas emissões de radiação originadas de manchas solares. As erupções de classe X são as mais intensas, seguidas por erupções de classes M, C, B e A. Na sexta-feira, o Sol liberou uma erupção de classe M logo após a enorme erupção de quinta-feira.

Após a erupção de quinta-feira, partículas de alta energia já haviam atingido a Terra apenas oito minutos depois. Elas desencadearam um apagão de rádio de ondas curtas sobre a América Central e do Sul, descrito pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica como um “evento incrível” e “provavelmente um dos maiores eventos de rádio solar já registrados”.

Erupção solar fotografada pelo Observatório Dinâmico Solar em 2022 Foto: NASA/Reuters

Vários centros de aviação do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos relataram interferências e degradação na qualidade do sinal.

Agora, a atenção se volta para sábado e domingo, quando o magnetismo e o material solar da “ejeção de massa coronal” associados à erupção podem impactar a Terra. A matéria de movimento mais lento leva alguns dias para alcançar a Terra. Quando chega, no entanto, é conhecida por causar tempestades geomagnéticas, pulsando através do campo magnético da Terra à medida que se transforma em luz visível - a aurora boreal ou “luzes nórdicas”.

Veremos a aurora boreal?

Prever a aurora boreal é difícil. Existem apenas duas maneiras principais de observar diretamente uma possível ejeção de massa coronal antes de sua chegada.

Imediatamente após o evento, podemos vê-lo pelo satélite Observatório Solar e Heliosférico, que observa a coroa do Sol. Depois, os cientistas precisam esperar cerca de dois dias até que a ejeção de massa coronal alcance o satélite Observatório Climático do Espaço Profundo (DSCOVR), a cerca de 1 bilhão de quilômetros da Terra. Isso proporciona apenas uma hora de aviso antes que a ejeção de massa coronal atinja efetivamente a Terra.

Isso é como uma tsunami acontecendo do outro lado de um oceano; você sabe que aconteceu, mas não sabe se está realmente se dirigindo para você até que, muito tempo depois, o final do seu cais comece a se mover. Nesse ponto, é um pouco tarde para se preparar.

Neste caso, sabemos que uma ejeção de massa coronal foi lançada ao espaço pela erupção. Estamos nesse período estranho antes que o DSCOVR possa nos fornecer uma confirmação de última hora. Neste momento, é provável que o ombro da ejeção de massa coronal pelo menos roce a Terra, potencialmente causando tempestades geomagnéticas. Essa expectativa é baseada em modelagem, que mostra a “onda de choque” se propagando pelo espaço.

O Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA prevê pelo menos tempestades geomagnéticas de intensidade G1 intermitentemente nos próximos três dias. Isso deve permitir que a aurora boreal desça até o sul do Canadá. Tempestades geomagnéticas mais significativas de intensidade G2 ou G3 não podem ser descartadas, o que levaria a aurora até o norte dos Estados Unidos.

A previsão é de que as tempestades geomagnéticas sejam menos intensas do que em 30 de novembro e 1º de dezembro, quando a aurora boreal foi vista até mesmo no sul do Arizona e Virgínia, mas às vezes há surpresas.

Significado da erupção

A intensidade da erupção solar original é impressionante. Há uma média de 100 a 150 erupções de classe X a cada ciclo solar de 11 anos. Estamos nos aproximando do pico do ciclo solar, que deve ocorrer em algum momento de 2024.

Erupções solares e ejeções de massa coronal originam-se de manchas solares. Quanto mais manchas solares, maior a chance de erupções e ejeções de massa coronal. Por isso, espera-se que a atividade solar continue a aumentar até o pico do ciclo solar. Os observadores do céu devem permanecer atentos - as chances de ver a aurora boreal serão maiores nos próximos meses.

