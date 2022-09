A mais antiga perna amputada

Hoje quando sofremos uma fratura exposta, aquela em que o osso rompe a pele, os médicos conseguem consertar e raramente é necessário amputar a perna ou o braço. Mas isso é uma conquista da medicina do século 20. Antes, a única solução era amputar. Uma sala cirúrgica do século 18, descoberta em Londres no sótão de uma igreja, era o local onde os trabalhadores do porto com fraturas expostas eram trazidos. Hoje é um museu (https://oldoperatingtheatre.com). A amputação era rápida e sem anestesia, mas a dor era insuportável.

Livros da época contam que somente 30% dos amputados sobreviviam. Amputações são feitas faz milênios. A mais antiga foi descoberta em um esqueleto de 7 mil anos, sem um antebraço, escavado na França. A novidade é a descoberta de um esqueleto em Bornéu, na Indonésia, que teve uma perna amputada 31 mil anos atrás.

Os seres humanos descobriram a agricultura e construíram as primeiras vilas e cidades entre 15 e 10 mil anos atrás. Trinta mil anos atrás, quando amputaram a perna do paciente de Bornéu, nós vivíamos em bandos nômades, caçando e coletando frutas e raízes. Passávamos o dia à procura de alimento e dormíamos em cavernas. Nunca se imaginou que essas populações conhecessem o suficiente para amputar uma perna.

O esqueleto foi descoberto em uma caverna em Bornéu habitada durante milênios. Contém pinturas rupestres datadas de 40 mil anos atrás, o que indica que seus habitantes eram culturalmente sofisticados. Escavando o solo dessa caverna foi encontrado o esqueleto quase completo de um pessoa cujo sexo não pode ser determinado. Ela tinha aproximadamente 20 anos quando morreu. A perna esquerda estava amputada entre o joelho e o pé. Ambos os ossos da perna, a tíbia e a fíbula, estavam cortados na mesma altura. Não havia sinais de trituração dos ossos ou fraturas longitudinais. Além disso havia marca nos ossos que indicava o uso de instrumentos de corte (facas ou machado). O local do corte é idêntico nos dois ossos e transversal. Esses sinais excluem a possibilidade que a amputação seja resultado de um acidente ou do ataque de um animal.

Imagem mostra o corte preciso dos ossos da fíbula e tíbia da perna esquerda de indivíduo que viveu 31 mil anos atrás. Foto: TR Maloney et al./Nature

O mais interessante é que as pontas dos ossos se regeneraram, formando um calo redondo. O exame cuidadoso desse calo ósseo sugere que a pessoa viveu seis anos após a amputação. A ausência de sinais de infecção nos ossos indica que a recuperação foi relativamente rápida. Como a pessoa morreu com aproximadamente 20 anos, é provável que ela tivesse 14 ou 15 anos quando sofreu a amputação. A análise de isótopos de carbono e urânio presentes nos dentes e de fragmentos de carvão encontrados entre os ossos demonstra que a morte ocorreu entre 30 e 31 mil anos atrás. Portanto, agora, esse passa a ser o mais antigo caso de amputação que conhecemos.

Essa descoberta indica que nossos antepassados longínquos já conheciam o suficiente sobre a anatomia humana, sobre a circulação de sangue, sobre suturas e provavelmente eram capazes de evitar infecções. Sem essas tecnologias e conhecimentos é difícil imaginar como conseguiram efetuar com sucesso um procedimento dessa complexidade. Além disso a sociedade da época deveria ser suficientemente organizada para cuidar dessa pessoa durante sua recuperação e garantir sua sobrevivência durante anos sem que ela pudesse caminhar. É claro que não sabemos com que frequência tratamentos como esse eram executados nem a taxa de sucesso desse tipo de intervenção.

O que me parece óbvio é que essa descoberta vai levar os cientistas a reconsiderar o grau de desenvolvimento tecnológico e cultural desses povos. Como essas populações não conheciam a escrita e praticamente não construíam obras arquitetônicas, tudo o que sabemos sobre elas foi aprendido escavando locais em que viviam e estudando os ossos, as pinturas, os restos de alimentos e os poucos artefatos encontrados. Com tão pouca informação, é natural subestimarmos o progresso dessas sociedades. Uma descoberta como essa vai nos forçar a reavaliar o conhecimento e as tecnologias que essas pessoas já dominavam.

Mais informações na Nature: Surgical amputation of a limb 31,000 years ago in Borneo.