Artemis I: Nasa adia pela 3ª vez lançamento de foguete à Lua, por risco de furacão nos EUA

A Nasa, agência espacial americana, anunciou neste sábado, 24, que está adiando, pela terceira vez, o lançamento à Lua do foguete Space Launch System (SLS) da missão não tripulada Artemis I, que estava previsto esta terça-feira, 27. O motivo é a previsão de chegada à costa da Flórida, no início da próxima semana, da tempestade tropical Ian, que pode se tornar furacão.

O provável caminho do fenômeno climático poderia impactar o centro de lançamento do foguete SLS, que fica localizado em Cabo Canaveral, na Flórida. Em outras duas ocasiões, em 29 de agosto e no último dia 3, a Nasa também adiou a missão Artemis I, mas por falhas técnicas. Ainda não foi definida, diante da nova suspensão, uma nova data para lançamento do foguete.

Foguete Space Launch System, da Nasa, tem 98 metros de altura Foto: Aubrey Gemignani/Nasa via AP

A agência americana informou que decidiu suspender a missão, mas que continua observando de perto a previsão do tempo associada à tempestade tropical Ian. A tempestade tropical, que está se movendo pelo Caribe, está prevista para se tornar um furacão nesta segunda-feira, 26, e atingir a costa do Golfo da Flórida no meio da semana.

A trajetória mostra que o provável caminho do sistema poderia impactar o Centro Espacial Kennedy da Nasa, localizado em Cabo Canaveral, na Flórida, costa atlântica dos Estados Unidos.

O comunicado da Nasa detalha, que durante uma reunião realizada neste sábado, as equipes técnicas decidiram deixar de preparar o lançamento para a próxima terça-feira e estão considerando retirar o foguete e a espaçonave da plataforma de lançamento para devolvê-lo ao seu hangar.

Cientistas da Nasa indicaram que esta última decisão será tomada até este domingo, 25. Se finalmente for decidido que o foguete e a espaçonave retornem ao hangar, o procedimento de retirada começaria na noite deste domingo, 25, ou na madrugada de segunda-feira, 26.

Se tivesse decolado no dia 27, a espaçonave Orion, que o foguete Space Launch System impulsionará para a Lua, teria retornado à Terra em 5 de novembro. O objetivo da primeira missão Artemis é testar as capacidades do SLS e da espaçonave Orion antes de uma viagem tripulada, originalmente programada para 2024. Como mostrou o Estadão, o programa Artemis quer lançar as bases para uma presença lunar de longo prazo e servir de trampolim para o envio de astronautas a Marte.

Entenda adiamentos anteriores

Em 29 de agosto, a Nasa cancelou a primeira tentativa de lançamento da missão não tripulada devido a uma vazamento de hidrogênio líquido (que serve para resfrair os motores) no motor de número 3. A falha técnica não pôde ser remediado a tempo.

No último dia 3, início deste mês, a agência espacial voltou a cancelar a Missão Artemis I após detectar um novo vazamento de hidrogênio líquido durante o carregamento de um dos propulsores do foguete SLS. /EFE